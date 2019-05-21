فرزاد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در دانشکده دندان پزشکی تمام خدمات اعم از معاینه و ویزیت، عصب کشی و ترمیم، جراحی، روکش و پروتز به مردم مراجعه کننده ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه عموماً اقشار ضعیف به این دانشکده مراجعه می‌کنند افزود: برخی از مردم تصور می‌کنند که چون دانشجویان به آنها ارائه خدمت می‌کنند ممکن است کار غیر استانداردی برای آنها انجام شود بنابراین تمایل چندانی برای مراجعه وجود ندارد در حالی که این دانشجویان زیر نظر اساتید دندان پزشکی فعالیت دارند.

معاون آموزشی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تاکید بر اینکه تعرفه‌های دانشکده دندان پزشکی یک پنجم بخش خصوصی است، گفت: با توجه به وجود مشکلات اقتصادی، ساخت دانشکده جدید دندان پزشکی متوقف شده در حالی که اگر شاهد تکمیل این پروژه بودیم خدمات بیشتری به مردم کرمانشاه در حوزه دندان پزشکی ارائه می‌شد.

وی تصریح کرد: به طور میانگین روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ نفر برای دریافت خدمات دندان پزشکی به این دانشکده مراجعه می‌کنند که پس از معاینه دندان آنها و با توجه به درمان مورد نیاز به بخش‌های مختلف ارجاع می‌شوند.

رضایی با اشاره به تعرفه‌های بالای دندان پزشکی عنوان کرد: در این زمینه بیمه‌ها نه تنها خدمات دندان پزشکی بلکه خدمات پزشکی را پوشش نمی‌دهند در حالی که پوشش بیمه‌ای یا ساماندهی یارانه‌های پرداختی به خانواده‌ها در امور دندان پزشکی می‌تواند کمکی به قشر ضعیف جامعه باشد.

وی بیان داشت: مردمی که از نظر مالی در تنگنا هستند نباید دندان خود را به شکل غیراستاندارد به افراد تجربی بسپارند یا اقدام به کشیدن آن کنند بلکه با مراجعه به دانشکده دندان پزشکی می‌توانند از خدمات قابل قبولی بهره مند شوند.