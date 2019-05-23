۴ انجمن حمایت از زندانیان در استان سمنان فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود باهنر شامگاه پنج شنبه در جشن «نسیم مهر» که به مناسبت پنجم خرداد روز ملی حمایت از خانواده زندانیان، با حضور خیران، مسئولان و خانواده زندانیان در سمنان برگزار شد، با اشاره به فعالیت چهار انجمن حمایت زندانیان در شهرستان‌های استان سمنان بیان کرد: این انجمن‌ها بیش از ۴۳۸ خانواده شامل یک هزار و ۲۳۲ نفر را تحت پوشش خود دارند و به صورت مستمر در طول سال به آنها خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی با بیان اینکه خدمات حمایتی و آموزشی به خانواده زندانیان ضرورت دارد، بیان کرد: بی توجهی به مشکلات این قشر و خروج آنها از اولویت ارائه خدمات، زمینه مشکلاتی از قبیل ورود اعضای خانواده زندانی به چرخه جرم را فراهم می‌سازد.

مدیرکل زندان‌های استان سمنان با بیان اینکه بی توجهی به خانواده‌های زندانیان در آینده‌ای نه چندان دور تبعات بدی را به جامعه تحمیل می‌کند، تاکید کرد: خدمات حمایتی و آموزشی به خانواده زندانیان استان یکی از راهکارهای برون رفت از این مقوله است.

باهنر با بیان اینکه کاهش استفاده از مجازات حبس مورد تاکید قوه قضائیه است، گفت: می‌بایست با بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید قانون حتی الامکان در چارچوب قانون از مجازات‌های جایگزین خاصه برای زندانیان متاهل سرپرست خانواده استفاده شود که این امر از قضات قابل انتظار است.

وی افزود: در سال گذشته برنامه‌هایی مانند برگزاری دوره‌های آموزشی برای خانواده زندانیان، پرداخت مستمری، اهدای سبد کالا در مناسبت‌های مختلف، اعزام خانواده‌های تحت پوشش به اردوهای زیارتی و فرهنگی، بازدید از منزل خانواده‌های زندانیان، تشکیل هیئات مذهبی برای ارتقاء پایگاه اجتماعی خانواده‌ها و توانمندسازی شغلی اعضای خانواده زندانیان با مساعدت کمیته امداد امام (ره) در خصوص خانواده‌های زندانیان استان برگزار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این مراسم مجمع عمومی سالانه انجمن حمایت زندانیان سمنان نیز با حضور اعضا، تشکیل جلسه داد.