مصرف سویا و کاهش ریسک شکستگی استخوان در بازماندگان سرطان سینه

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج مطالعات محققان دانشگاه یل آمریکا نشان می دهد مصرف بیشتر سویا با کاهش ۷۷ درصدی کاهش ریسک شکستگی های استخوانی در زنان جوان تر مرتبط است.

محققان در این مطالعه به بررسی تاثیر ورزش و مصرف سویا بر نرخ شکستگی استخوان در بین بازماندگان سرطان پرداختند.

«اویلین شی»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ورود به دوره یائسگی، دوره ریسک بالا از بین رفتن استخوان هاست و داده های مربوط به ریسک شکستگی در بین زنان جوان مبتلا به سرطان سینه بسیار کم است.»

در این مطالعه، داده های مربوط به ۵۰۴۲ بازمانده از سرطان سینه در رده سنی ۲۰ تا ۷۵ سال بررسی شد.

محققان دریافتند سویا و فراورده های آن غنی از ایزوفلاون ها هستند که دارای SERM طبیعی (تعدیل کننده انتخابی گیرنده استروژن) بوده و به افزایش تراکم استخوانی کمک می کند.

مطالعات قبلی نشان داده اند مصرف tamoxifen، SERM یا دارو، که برای بیماران مبتلا به سرطان سینه تجویز می شود، موجب کاهش ریسک شکستگی ها می شود.

برخی درمان های مربوط به سرطان سینه می تواند موجب یائسگی زودهنگام شده و در نتیجه تراکم استخوانی کاهش یابد. همین مسئله منجر به بروز بیشتر شکستگی های مرتبط با پوکی استخوان در بین بازماندگان سرطان سینه می شود.