روایت مربی تیم پالایش ایلام از کتک کاری در فوتبال بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان بین دو تیم پالایش گاز ایلام و خلیج فارس شیراز با درگیری و کتک کاری همراه بود. ندا عزیزپور مربی تیم فوتبال پالایش گاز ایلام مدعی شد سرمربی، سرپرست و بازیکنان تیم ایلام از طرف عوامل حراست مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.

ندا عزیزپور در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره اتفاقات رخ داده در بازی مقابل خلیج فارس شیراز گفت: از لحظه ورود به ورزشگاه عوامل حراست برخورد خوبی با ما نداشتند. ابتدا شروع به گشتن اتوبوس تیم کردند که مبادا مردی در اتوبوس تیم باشد. تا به حال چنین برخوردی را شاهد نبودیم و آنها رفتار مناسبی با ما نداشتند.

وی افزود: در ابتدای بازی شاهد تنش‌هایی بودیم که رفته رفته بیشتر می‌شد. پس از پایان مسابقه من به همراه حیاتی سرمربی تیم اعتراضی به نحوه داوری داشتیم و در همان حین سه تن از بازیکنان به سمت رختکن رفتند. یکی از بازیکنان تیم به دلیل اینکه دستانش پر بود با پا در رختکن را باز کرده بود. همین باعث شده تا حراست به او اعتراض کرده و با بدترین برخورد با او رفتار کند که چرا در را با پا باز کرده است.

مربی تیم ایلام در ادامه گفت: حراست شروع به کتک زدن بازیکن کرده است و در ادامه نیز دو بازیکن ما وارد درگیری می‌شوند. در همین حین بازیکنان تیم شیراز در حمایت از حراست وارد درگیری شدند. حتی حیاتی سرمربی تیم و سرپرست تیم نیز مورد ضرب و شتم حراست قرار گرفتند. یکی از بازیکنان به دلیل ضربه‌ای که از سوی حراست به شکم او وارد شد راهی بیمارستان شد و تا ۴ صبح درگیر کارهای درمان او بودیم.

عزیزپور تاکید کرد: در حال حاضر حال بازیکن ما خوب است اما به قدری درگیر ضربه شکم او بودیم که متوجه آسیب دیدگی‌هایش نشدیم. پای این بازیکن از دو ناحیه دچار دررفتگی شده است، گزارش تمام این اتفاقات را به فدراسیون ارسال کرده‌ایم. پورلاهیجی نیز ناظر بازی بود و همه صحنه‌ها را نظارت کرد.

مربی تیم پالایش گاز ایلام در پایان گفت: مشغول فیلمبرداری از یکی از صحنه‌های کتک کاری حراست بودم که گوشی من را گرفتند. یکی از بازیکنان در ادامه گوشی را از جیب حراست درآورد و همین صحنه در حال پخش شدن است و مدعی هستند که گوشی را از آنها گرفته‌ایم در حالی که گوشی خودم است.