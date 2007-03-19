کوشکی اخراج نمی شد پرسپولیس را شکست می دادیم

به گزارش خبرنگارمهر، همایون شاهرخی پس ازتساوی یک بریک تیمش برابرپرسپولیس با بیان این مطلب درجمع خبرنگاران گفت: بازیهای پاس برابرتیم های بزرگ همیشه تماشایی و پرحاشیه بوده است. متاسفانه امروزحواشی به ضررما شد ویک بازیکنمان را در20 دقیقه پایانی ازدست دادیم.

وی ادامه داد: با اخراج کوشکی در 20 دقیقه پایانی فشار زیادی را متحمل شدیم و نتوانستیم برنامه تاکتیکی مان را در زمین پیاده کنیم.

وی با ابراز رضایت از تلاش بازیکنانش خاطرنشان کرد: از نتیجه راضی نیستم اما از تلاش و انگیزه بازیکنانم رضایت دارم. با این حال منکر ارزش های فنی تیم پرسپولیس و مربی آن مصطفی دنیزلی نمی شوم.

شاهرخی درخصوص غیبت بازیکنانی چون حسن رودباریان و عباس آقایی گفت: آقایی در دیدار برابر ملوان بندر انزلی دچارمصدومیت شد و به همین خاطر در تمرینات روزهای اخیرما شرکت نداشت. مهمترین عامل درنیمکت نشینی آقایی نیز همین مسئله بود. برای ما منافع تیم اهمیت ویژه ای دارد و از بازیکنانی استفاده می کنیم که به تیم کمک کنند و اصل رقابت را زنده نگه دارند. نیمکت نشنیی رودباریان و حضورکاسباروف در ترکیب اصلی نیز به همین علت بود.

سرمربی تیم فوتبال پاس اظهارداشت: درهر دونیمه برای پیروزی تلاش کردیم . تعویض آرش برهانی اقدامی برای تقویت توان دفاعی مان نبود. برهانی برای این از زمین خارج شد که هنوز گرفتارمشکلاتی است که درامارات دچار آن شده است.

وی خاطرنشان ساخت : برای 30 دقیقه پایانی بازی برنامه هایی داشتیم که با اخراج کوشکی نتوانستیم آنها را به اجرا دربیاوریم و اگر این بازیکن از زمین خارج نمی شد قطعا با پیروزی زمین را ترک می کردیم.

وی با تاکید براین نکته که پاس باید یکی از تیم های اول تا سوم جدول رده بندی لیگ برترباشد خاطرنشان کرد: از روزی که پاس تشکیل شده من به عنوان مربی در خدمت این تیم بوده ام و امروز سرمربی هستم. زمانی که می بینم این تیم دررده نهم جدول است بسیار ناراحت می شوم. با این حال ازبازی بازیکنانم طی هفته های اخیر راضی هستم اما ازنتایج نه. درتیم ما اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری وجود دارد متاسفانه بدشانس هستیم.