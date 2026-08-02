به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش سرگزی گفت: با وجود کاهش سطح زیرکشت مزارع پرورش میگو در سال جاری به دلیل شرایط جنگی و محدودیت‌های ایجادشده، پیش‌بینی می‌شود میزان تولید میگوی پرورشی استان در سال ۱۴۰۵ به حدود ۴ هزار و ۴۰۰ تن برسد. همچنین برنامه‌های توسعه پایدار این صنعت و تقویت صادرات با محوریت رعایت الزامات بهداشتی، ارتقای زیست‌امنیتی و کنترل بیماری‌ها ادامه دارد.

سرپرست اداره‌کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: صنعت پرورش میگو یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی و صادراتی سیستان و بلوچستان است و دامپزشکی استان با اجرای برنامه‌های پایش، مراقبت و کنترل بیماری‌ها از تولید پایدار و حفظ سلامت آبزیان حمایت می‌کند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴، دو سایت پرورش میگو با سطح زیرکشت هزار و ۵۹۴ هکتار، شامل ۱۰۵ مزرعه و هزار و ۴۶۰ استخر فعال بودند و حدود ۴ هزار و ۷۴۵ تن میگو بدون رخداد بیماری تولید شد.

به گفته سرگزی، در سال ۱۴۰۵ نیز دو سایت پرورش میگو با سطح زیرکشت هزار و ۴۴۶ هکتار، شامل ۹۸ مزرعه و هزار و ۳۳۰ استخر فعال هستند. با وجود کاهش تعداد مزارع و سطح زیرکشت و عدم رخداد بیماری تاکنون ، پیش‌بینی می‌شود میزان تولید در سطح مطلوبی حفظ شود.

سرپرست اداره‌کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان با اشاره به اجرای ۲۳۰ مورد پایش و مراقبت بهداشتی در مزارع پرورش میگو گفت: نمونه‌برداری‌های لازم برای کنترل بیماری‌های اخطارکردنی، به‌ویژه بیماری نکروز حاد هپاتوپانکراس (AHPND) و بیماری لکه سفید (WSSV)، به‌طور مستمر انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: سیستان و بلوچستان در سال ۱۴۰۵ برای پنجمین سال متوالی تاکنون از بروز بیماری‌های خسارت‌زای میگو عاری بوده است؛ موفقیتی که نتیجه اجرای دقیق برنامه‌های بهداشتی، رعایت اصول زیست‌امنیتی و همکاری بهره‌برداران و کارشناسان دامپزشکی به شمار می‌رود.

سرگزی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های بهداشتی، افزایش بهره‌وری و تقویت نظام پایش و مراقبت، زمینه گسترش بازارهای داخلی و خارجی و توسعه صنعت پرورش میگو در استان را فراهم خواهد کرد.