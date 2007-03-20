معنای حقیقی زندگی در ایثار نهفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی تبت، دالایی لامای چهاردهم تبت روز گذشته طی یک سخنرانی در هندوستان اظهار داشت : پیش از این تبتی ها کوته بین بودند اما این روزها که دور از وطن خود به سر می برند آموزش دیده و بر همین اساس وظیفه شناس و فداکار شده اند.

دالایی لاما بر اهمیت آموزش برای درک ژرف بودیسم تأکید کرد و به تبتی ها توصیه کرد که به کسب علم و دانش توجه ویژه ای داشته باشند.

رهبر معنوی بودائیان تبت که در سال 1989 به علت پیگیری مبارزات غیرخشونت آمیز خود علیه چین برنده جایزه صلح نوبل شد گفت : میان افرادی که پس از آموزش و درک آموزه های بودا را عملی می کنند با افرادی که برخلاف این فرآنید رفتار می کنند، فاصله و تفاوت بسیار زیادی وجود دارد.

تنزین گیاتسو در سن 5 سالگی به عنوان دالایی لامای چهاردهم تبت منصوب شد و در سن 15 سالگی رهبری تبت را برعهده گرفت. وی در سال 1959 پس از اشغال نظامی تبت به دنبال یک قیام ناموفق به هندوستان متواری شد. تلاشهای غیر خشونت آمیز وی در راه حفظ فرهنگ تبت و آزادی این منطقه جایزه نوبل سال 1989 را برای او به همراه داشت.