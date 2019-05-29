پیروزی انقلاب منجر به تضعیف خط سازش در مردم فلسطین شد

محمدجواد ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اهمیت حضور مردم در راهپیمایی روز قدس، گفت: روز قدس به تعبیر حضرت امام (ره) روز اسلام است و همه مسلمانان در سراسر جهان باید ندای مظلومیت فلسطین را سر دهند.
وی ادامه داد: اگر کسی استراتژی صهیونیستها از سال ۱۹۰۷ به بعد را مورد توجه قرار دهد، درمییابد که بزرگترین دغدغه آنان از هنگام، این بوده است که یک وطن خاص داشته باشند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: وجود مردم فلسطین حتی در یک نوار باریک برای رژیم صهیونیستی و مستکبران جهان بسیار سخت و خاری در چشم آنان است و به همین جهت استکبار جهانی با کشتار مردم فلسطین و آواره کردن آنان حمایت خود را از رژیم صهیونیستی نشان میدهند.
ابطحی تاکید کرد: بیداری مسلمانان پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مقاومت آنان موجب تضعیف خط سازش در مردم فلسطین شده است و آنان به پیروزیهای چشمگیری در مقابل صهیونیستها دست یافتهاند.
وی تاکید کرد: حضور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس امسال نسبت به سالهای گذشته اهمیتی مضاعف دارد چرا که آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال آن هستند که با همکاری با سازشکاران فلسطینی و کشورهای مرتجع منطقه بحث معامله قرن را رقم بزنند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس تصریح کرد: همه مسلمانان جهان باید به صورت یکپارچه در راهپیمایی روز قدس حضور یابند و چنین نقشههای شومی را نقش بر آب کنند چرا که مستکبران به دنبال آن هستند که گام به گام جلو روند و در نهایت فلسطین را از صفحه روزگار حذف کنند.
ابطحی در پایان خاطرنشان کرد: حضور مردم در راهپیمایی روز قدس نشان میدهد استکبار جهانی به اهداف خود دست نخواهد یافت.
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