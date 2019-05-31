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۱۰ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۳۷

اخبار راهپیمایی روز قدس از زبان رئیس پلیس پایتخت

اخبار راهپیمایی روز قدس از زبان رئیس پلیس پایتخت

رئیس پلیس پایتخت در راهپیمایی روز قدس، گفت: آخرین خبری که داریم این است که مردم فوج فوج در حال آمدن به راهپیمایی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی ضمن تشریح اقدامات نیروی انتظامی در راهپیمایی روز قدس اظهار داشت: هر ساله شاهد مجالس بسیار باشکوهی در روز قدس هستیم. همکاران من در نیروی انتظامی از نیمه شب گذشته تلاش کرده‌اند که در تمام مسیرهای راهپیمایی حضور داشته باشند و وضعیت امنیتی و انضباطی را تأمین کنند تا مردم عزیز بتوانند در کمال آرامش راهپیمایی کنند.

رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه «این راهپیمایی اوج و تبلور فریاد مستضعفین بر سر مستکبرین است» افزود: آخرین خبری که داریم این است که ملت فوج فوج در حال راه‌پیمایی هستند. نیروی انتظامی با افتخار این را عرض می‌کند که برای این مردمی که اینقدر نجیب و عزیز هستند، همه کاری می‌کند.

سردار رحیمی، گفت: من نه به عنوان یک مسئول بلکه به عنوان یک شهروند اعلام می‌کنم حضور در این قبیل مراسم‌ها بر ما واجب است. اسرائیلی‌ها بالغ بر ۷۰ سال است که به فلسطینیان ظلم می‌کنند و آنها را تحت فشار قرار داده‌اند. مستضعفین دنیا بدانند که بر اساس قولی که خدا در قرآن داده است، قطعاً آنها وارثان زمین خواهند بود.

کد مطلب 4629926

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