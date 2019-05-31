اخبار راهپیمایی روز قدس از زبان رئیس پلیس پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی ضمن تشریح اقدامات نیروی انتظامی در راهپیمایی روز قدس اظهار داشت: هر ساله شاهد مجالس بسیار باشکوهی در روز قدس هستیم. همکاران من در نیروی انتظامی از نیمه شب گذشته تلاش کردهاند که در تمام مسیرهای راهپیمایی حضور داشته باشند و وضعیت امنیتی و انضباطی را تأمین کنند تا مردم عزیز بتوانند در کمال آرامش راهپیمایی کنند.
رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه «این راهپیمایی اوج و تبلور فریاد مستضعفین بر سر مستکبرین است» افزود: آخرین خبری که داریم این است که ملت فوج فوج در حال راهپیمایی هستند. نیروی انتظامی با افتخار این را عرض میکند که برای این مردمی که اینقدر نجیب و عزیز هستند، همه کاری میکند.
سردار رحیمی، گفت: من نه به عنوان یک مسئول بلکه به عنوان یک شهروند اعلام میکنم حضور در این قبیل مراسمها بر ما واجب است. اسرائیلیها بالغ بر ۷۰ سال است که به فلسطینیان ظلم میکنند و آنها را تحت فشار قرار دادهاند. مستضعفین دنیا بدانند که بر اساس قولی که خدا در قرآن داده است، قطعاً آنها وارثان زمین خواهند بود.
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