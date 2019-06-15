درصد اهدای خون در کاشان بالاتر از میانگین کشوری است

محمدرضا ذیلایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در سال گذشته ۱۳ هزار و ۵۰۰ کاشانی خون اهدا کردند، اظهار داشت: از هر کیسه خون سه فرآورده گلبول قرمز فشرده یا فکسل، پلاسما و پلاکت تهیه می شود؛ از آنجا که ماهانه ۶۰۰ الی ۷۰۰ واحد فکسل، ۴۵۰ تا ۵۰۰ واحد پلاکت و ۲۰۰ تا ۲۵۰ واحد پلاسما در کاشان مصرف می شود، بیشتر این فرآورده ها در منطقه مصرف می شود.

وی با بیان اینکه مازاد مصرف فرآورده های خونی تولید شده در کاشان در وهله اول به اصفهان و سپس به استان های همجوار ارسال می شود، افزود: ۶۰ درصد از اهدا کنندگان خون در کاشان به صورت مستمر و سالانه بیش از دو بار خون اهدا می کنند و ۲۵ درصد از اهداکنندگان نیز به صورت غیر مستمر خون اهدا کرده اند.

۹۸ درصد اهداکنندگان خون در کاشان آقایان هستند

رئیس مرکز انتقال خون کاشان با بیان اینکه ۹۸ درصد از اهداکنندگان خون در کاشان از میان آقایان هستند، ابراز داشت: دو درصد باقی مانده اهداکنندگان از بانوان هستند اما مصرف خون در بیمارستان ها برعکس است به نحوی که ۸۰ درصد خون های اهدایی توسط بانوان مصرف و ۲۰ درصد توسط آقایان استفاده می شود.

وی ضمن اشاره به شرایط اهدای خون گفت: اهداکنندگان خون باید حداقل ۱۸ سال تمام داشته و وزن آنها نیز باید بین ۵۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم باشد.

ذیلایی افزود: افراد می توانند تا ۶۰ سالگی اهدای خون داشته باشند اما در صورتی که اهدای خون به صورت مستمر ادامه داشته تا ۶۵ سالگی نیز امکان انتقال خون وجود دارد.

اهدای خون در کاشان از میانگین کشوری بالاتر است

وی با بیان اینکه افرادی که دارای فشار خون بالا یا پایین هستند، نمی توانند خون اهدا کنند، اظهار داشت: غلظت خون اهداکنندگان در بانوان باید بالای ۱۲.۵ و آقایان ۱۳ در پلاسمای خون باشد؛ موارد یاد شده مهمترین شرایطی است که یک اهداکننده خون باید داشته باشد تا بتواند خون اهدا کند.

رئیس مرکز انتقال خون کاشان با بیان اینکه مرکز انتقال خون کاشان تامین کننده خون شمال استان اصفهان است، افزود: مردم کاشان خون مورد نیاز شهرهای شمال استان اصفهان را نیز تامین می کنند به نحوی که شهرهایی همچون نطنز، بادرود، آران و بیدگل و حتی محلات از این مرکز خون تهیه می کنند و این موضوع باعث شده تا میانگین اهدای خون در کاشان به نسبت میانگین کشور ۰.۰۳ درصد بالاتر است.