محمدرضا ذیلایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم کاشان در سه ماهه نخست امسال با وجود جنگ تحمیلی نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۱۰ درصد بیشتر اهدای خون داشته اند.

وی ابراز کرد: مصرف خون نیز در سه ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان انتقال خون کاشان تصریح کرد: حدود ۹۶ درصد اهداکنندگان خون در سه ماهه ابتدایی امسال مرد و حدود چهار درصد خانم بوده است.

وی خاطرنشان کرد: همشهریان کاشانی در دو روز تاسوعا و عاشورا برای اهدا و نذر خون میتوانند از ساعت ۸ تا ۱۲:۳۰ به مرکز انتقال خون کاشان واقع در میدان قاضی اسدالله مراجعه کنند.

ذیلایی با بیان اینکه شرایط ذخیره خون کاشان در حال حاضر مطلوب است، گفت: از هر واحد خون سه فرآورده به دست می‌آید که می‌تواند جان سه نفر را نجات دهد.

وی افزود: آقایان به طور متوسط هر سال چهار مرتبه و خانم‌ها سه بار می توانند با مراجعه به مراکز انتقال خون نسبت به اهدای خون اقدام کنند.