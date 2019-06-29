به گزارش خبرنگار مهر، نشر نون رمانی از ادبیات کره جنوبی را منتشر کرد. این رمان «نسیمی که بر ستارهای وزید» نام دارد با ترجمه مژگان رنجبر و در قالب «منظومه داستان ترجمه» به چاپ رسیده است.
«نسیمی که بر ستارهای وزید» رمانی پرکشش و شاعرانه است و در ستایش ادبیات است. داستان شاعر و زندانبان. داستان در زمانی اتفاق میافتد که شعلههای جنگ جهانی دوم افروخته شده و کُره تحت تسلط ژاپن است. بسیاری از فعالان جنبش استقلالطلبی کره و ازجمله یون دونگ جو، شاعر نامدار کرهای، در زندان فوکوئوکا در بند هستند.
این رمان سرشار از لحظات شاعرانه است و در این بین با رمانی پرماجرا و مرموز نیز طرف هستیم. آرامش دردناک این زندان با اتفاقی مرموز به هم میریزد: یکی از زندانبانان کشته شده است و مشخص نیست چرا و چطور. کشف راز این اتفاق به کشف وقایع پیچیدهتری منجر میشود که زیر پوست زندان در جریاناند، وقایعی که نشان میدهند شاید امید و آزادی در محاق بروند اما هرگز خاموش نمیشوند و چون رویش سبزهای در دل سنگ، راهشان را میجویند.
این رمان در آمریکا نیز نامزد جایزۀ مستقل رمان خارجی – ۲۰۱۵ شده است و ساندی تایمز از آن با عنوان رمانی در ستایش شعر و ادبیات، با پیچشهای غیرمنتظرة بیشمار یاد کرده است. جونگ میونگ لی نویسندة اهل کرة جنوبی است که رمانهایش، ازجمله «نسیمی که بر ستارهای وزید» با استقبال شگفتانگیزی مواجه شدهاند و بر اساس برخی از آنها سریال ساخته شده است.
مترجم این رمان مژگان رنجبر است که با ترجمه های آثار ادبی شرق آسیا شناخته شده است و کتابی با عنوان «تمام آن یکشنبه ها کجا رفتند» نیز با ترجمه او توسط نشر نون در دست انتشار است که آثاری از ادبیات ژاپن را شامل می شود. «نسیمی که بر ستارهای وزید» در ۳۵۲ صفحه و با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه توسط نشر نون به بازار کتاب راه یافته است.
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