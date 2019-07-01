مقابله سوریه با تجاوز موشکی رژیم صهیونیستی به حمص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، حمله موشکی به حومه دمشق و حمص توسط پدافند هوایی سوریه شناسایی و دفع شد.

در عین حال صدای چند انفجار در آسمان دمشق شنیده شده و شدت انفجارها در آسمان حومه دمشق به حدی بوده است که باعث شکستن شیشه برخی خانه‌ها در شهرک صحنایا و آسیب جزئی برخی افراد شد.

برخی منابع نظامی گفته‌اند که راکت‌ها ازسوی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی و از فضای لبنان به سوی اهدافی در حمص شلیک شده است.

در عین حال منابع دیگری نیز خبر داده‌اند که صهیونیست‌ها با موشک مرکز پژوهش‌های علمی در منطقه «جمرایا» در غرب دمشق را هدف قرار داده‌اند.

همچنین گفته شده رژیم صهیونیستی در حمله دیگری، منطقه‌ای از گمرکات سوریه در منطقه شنشار در نزدیکی مرز لبنان را هدف قرار داد.

با وجود تائید منابع محلی، منابع رسمی سوری هنوز جزئیات بیشتری از این حمله را اعلام و تائید نکرده‌اند.