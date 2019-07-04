پیکر کودک غرق شده در استخر کشاورزی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر موسیوند در این رابطه گفت: بنا به درخواست آتش نشانی چالانچولان برای کشف پیکر کودک غریق در استخر کشاورزی در روستای «کارخانه سفیدکن» دورود، در ساعت ۱۷ و ۲۰ دقیقه روز پنجشنبه، اکیپ‌های تخصصی امداد و نجات و غواصی سازمان آتش‌نشانی بروجرد از ایستگاه فرماندهی به محل حادثه رهسپار شدند.

وی تصریح کرد: غواصان سازمان آتش‌نشانی بلافاصله پس از رسیدن به محل با استفاده از لوازم و تجهیزات ویژه غواصی وارد آب شده و پس از دقایقی جستجو در عمق ۸ متری این استخر موفق به کشف پیکر بی‌جان غریق و انتقال آن به خارج از استخر شدند.

وی تجمع بی مورد اهالی روستا در حاشیه استخر را مانعی در انجام عملیات دانست و از شهروندان خواست تا در هنگام بروز چنین حوادثی از تجمع در محل حادثه جدا خودداری کنند.