  1. استانها
  2. لرستان
۱۴ تیر ۱۳۹۸، ۱:۱۹

معاون عملیات آتش‌نشانی بروجرد خبر داد:

پیکر کودک غرق شده در استخر کشاورزی کشف شد

پیکر کودک غرق شده در استخر کشاورزی کشف شد

بروجرد- معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی شهرداری بروجرد از کشف پیکر کودک غرق‌شده در استخر کشاورزی روستای «کارخانه سفید کن» دورود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر موسیوند در این رابطه گفت: بنا به درخواست آتش نشانی چالانچولان برای کشف پیکر کودک غریق در استخر کشاورزی در روستای «کارخانه سفیدکن» دورود، در ساعت ۱۷ و ۲۰ دقیقه روز پنجشنبه، اکیپ‌های تخصصی امداد و نجات و غواصی سازمان آتش‌نشانی بروجرد از ایستگاه فرماندهی به محل حادثه رهسپار شدند.

وی تصریح کرد: غواصان سازمان آتش‌نشانی بلافاصله پس از رسیدن به محل با استفاده از لوازم و تجهیزات ویژه غواصی وارد آب شده و پس از دقایقی جستجو در عمق ۸ متری این استخر موفق به کشف پیکر بی‌جان غریق و انتقال آن به خارج از استخر شدند.

وی تجمع بی مورد اهالی روستا در حاشیه استخر را مانعی در انجام عملیات دانست و از شهروندان خواست تا در هنگام بروز چنین حوادثی از تجمع در محل حادثه جدا خودداری کنند.

کد مطلب 4658130

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها