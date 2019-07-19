تکذیب ادعای منابع غربی درباره توقیف دومین نفتکش/ مصدر توجیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری، تنها کشتی توقیف شده از سوی جمهوری اسلامی ایران، نفت کش انگلیسی "استینا ایمپرو" می باشد و کشتی مصدر توقیف نشده است.



بر اساس این گزارش، کشتی مصدر (با پرچم لیبریا و تحت مالکیت انگلیس) در چارچوب ماموریت جاری گشتیهای نیروهای مسلح در منطقه خلیج فارس صرفاً نسبت به ضرورت دریا نوردی بی ضرر و رعایت مقررات زیست محیطی توجیه شده و ادامه مسیر داده است.



برخی منابع رسانه ای جمعه شب مدعی توقیف دومین کشتی بریتانیایی به نام مصدر توسط نیروهای مسلح ایران شده بودند.



وزیر خارجه انگلیس نیز با تکرار این ادعا از توقیف دو نفتکش کشورش ابراز نگرانی کرده است.