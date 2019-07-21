به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه فولاد خوزستان، حبیبالله رضایی با اشاره به بازدید روز گذشته مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان از مجموعه فولاد، اظهار کرد: در راستای ایجاد امنیت و رفاه حال تماشاگران و فروش بلیت الکترونیکی، قرار شد مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از سوی ادارهکل ورزش و جوانان استان و سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان برای آمادهسازی ورزشگاه شهدای فولاد اختصاص پیدا کند.
وی افزود: در این بازدید مدیرکل ورزش استان تاکید داشت که ورزشگاه شهدای فولاد از سرمایههای خوزستان محسوب میشود که همه باید برای آمادهسازی هرچه بهتر آن تلاش کنیم زیرا کیفیت این ورزشگاه به رشد و رونق هر چه بیشتر فوتبال خوزستان کمک شایانی دارد
مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان گفت: تلاش مجموعه شرکت و باشگاه نیز این است که ورزشگاه شهدای فولاد در لیگ نوزدهم به شایستگی از حریفان میزبانی کند.
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