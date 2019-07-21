  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۱۵:۰۴

اختصاص بیش از یک میلیارد تومان برای آماده‌سازی ورزشگاه فولاد

اختصاص بیش از یک میلیارد تومان برای آماده‌سازی ورزشگاه فولاد

مدیرعامل باشگاه فولاد از اختصاص یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از سوی اداره‌کل ورزش استان با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان برای آماده سازی ورزشگاه شهدای فولاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه فولاد خوزستان، حبیب‌الله رضایی با اشاره به بازدید روز گذشته مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان از مجموعه فولاد، اظهار کرد: در راستای ایجاد امنیت و رفاه حال تماشاگران و فروش بلیت الکترونیکی، قرار شد مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از سوی اداره‌کل ورزش و جوانان استان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان برای آماده‌سازی ورزشگاه شهدای فولاد اختصاص پیدا کند.

وی افزود: در این بازدید مدیرکل ورزش استان تاکید داشت که ورزشگاه شهدای فولاد از سرمایه‌های خوزستان محسوب می‌شود که همه باید برای آماده‌سازی هرچه بهتر آن تلاش کنیم زیرا کیفیت این ورزشگاه به رشد و رونق هر چه بیشتر فوتبال خوزستان کمک شایانی دارد

مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان گفت: تلاش مجموعه شرکت و باشگاه نیز این است که ورزشگاه شهدای فولاد در لیگ نوزدهم به شایستگی از حریفان میزبانی کند.

کد مطلب 4672328

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها