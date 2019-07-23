اعلام آمادگی ایران برای میزبانی مجمع عمومی کمیته پارالمپیک آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، هادی رضایی گفت: طی فراخوان ارسال شده به کشورهای عضو کمیته، از داوطلبان برای میزبانی مجمع عمومی کمیته پارالمپیک آسیا در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ دعوت شده تا ضمن آگاهی از شرایط، آمادگی خود را برای برگزاری این نشست اعلام کنند.

وی خاطر نشان ساخت: پس از مطالعه فراخوان و شرایط، ایران آمادگی خود را برای میزبانی مجمع عمومی در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد و امیدواریم مورد قبول واقع شود.

دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک افزود: در مجمع عمومی اعضای هیات رئیسه، پرسنل APC، روسای کمیته‌های ملی پارالمپیک، روسای فدراسیون‌های جهانی و منطقه‌ای و مهمانان ناظر حضور دارند. برگزاری این مجمع فرصت بسیار مناسبی برای برقراری تعامل با اعضای APC و کشورهای عضو آن است. در مجموع ۱۵۰ نفر از مسئولین از سراسر جهان در این رویداد حضور خواهند داشت.

وی تصریح کرد: کنفرانس APC، نشست های مربوط به کمیته‌های دائمی اعم از ورزشکاران، ورزش زنان، اخلاق، علوم ورزشی و پزشکی، بازی‌ها و توسعه و نیز اهدای جوایز هم برگزار خواهد شد.