آیفون جدید ۳ دوربین پشتی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، طبق گزارشی جدید شرکت اپل قصد دارد در پاییز امسال از ۳ نسخه آیفون ۱۱ رونمایی کند. این دستگاهها مجهز به پورت لایتینگ و تراشه Apple A۱۳ هستند. همچنین طبق گزارشها در آنها سه دوربین پشتی به کار رفته است.
مدلهای آیفون ۱۱، D۴۲، D۴۳ وN۱۰۴ نام گرفته اند به ترتیب جایگزین آیفون ایکس، آیفون ایکس مکس و آیفون ایکس آر میشوند. دو آیفون جدید D۴۲و D۴۳ نمایشگر ۳x OLED Retina و آیفون N۱۰۴ نیز مانند نسل فعلی آیفون نمایشگر ۲x Liquid Retina display خواهند داشت.
وضوح نمایشگر هر سه آیفون جدید نیز مانند نسخههای قبلی خواهد بود.
در کنار این موارد آیفونهای جدید مجهز به Taptic engine خواهند بود. هنوز مشخص نیست این موتور چه ویژگی جدیدی را فعال میکند اما احتمالاً برای ارتقای قابلیت Haptic Touch به کار میرود زیرا دستگاههای جدید ویژگی لمس سه بعدی (۳D Touch) ندارند.
قرار است سری آیفونهای ۱۱ در پاییز امسال رونمایی شوند.
نظر شما