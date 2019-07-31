نخستین جلسه کارگروه فرهنگی اربعین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه کارگروه فرهنگی اربعین حسینی دیروز سهشنبه ۸ مرداد با حضور محسن جوادی رئیس این کارگروه، داریوش رضوانی دبیر کارگروه و مدیران فرهنگی وزارت ارشاد در معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، جوادی با اشاره به اهمیت و جایگاه اربعین حسینی بین ایرانیان گفت: اربعین در سالهای اخیر شکوه و عظمتی برای شیعیان رقم زده و تلاش شده با برگزاری این کارگروه فرهنگی هر سال برنامههای بهتری در این ایام برگزار شود.
وی افزود: مجموعه اقداماتی که توسط نهادها و سازمانها در این ایام انجام میشود، یک کار دِلی است تا یک کار اداری. قرار نیست در این راهپیمایی عظیم برای عراقیها کاری انجام دهیم بلکه باید تلاش شود تا برنامههای فرهنگی در طول مسیر سفر زائران تا خروج از مرز انجام شود.
معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه بر ضرورت اصلاح برنامههای پیشین تاکید کرد و گفت: با توجه به زمان باقی مانده تا آغاز راهپیمایی اربعین میتوانیم نسبت به رفع نواقص برنامهها و اقداماتی که در سالهای پیش انجام شده، اقدام کنیم. معاونت امور فرهنگی وظیفه دارد که در این رویداد به فعالیتهای فرهنگی بپردازد البته این سیل مردمی نیازی به کمک ندارد و امیدواریم که بتوانیم سهم کوچکی در آن داشته باشیم.
رضوانی هم در این جلسه به سابقه تشکیل این کارگروه در معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد اشاره کرد و گفت: با برگزاری برنامههای فرهنگی وظیفه داریم تا زائر را در طول مسیر همراهی کنیم. همچنین تلاش خواهیم کرد تا هنرمندانی را که قصد دارند در طول این مسیر به خوشهچینی بپردازند و کار فرهنگی کنند همراهی و فعالیت آنها را تسهیل کنیم.
در ادامه این جلسه اعضای کارگروه به بحث و تبادل نظر درباره برگزاری برنامههای فرهنگی پرداختند و پیشنهادهای خود را ارائه کردند. همچنین مقرر شد تمامی نهادها، سازمانها و موسسات فرهنگی برنامههای خود را مطابق با مصوبه شورای انقلاب فرهنگی برنامهریزی تا تاریخ ۱۸ مرداد ارائه کنند.
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