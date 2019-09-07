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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۳:۴۸

شیخ نعیم قاسم:

واکنش کوبنده حزب الله مرحله جدیدی را تثبیت کرد

واکنش کوبنده حزب الله مرحله جدیدی را تثبیت کرد

معاون دبیر کل حزب الله لبنان به موضع گیری درباره درگیری با رژیم صهیونیستی پرداخت و پاسخ کوبنده مقاومت را تثبیت کننده قواعد درگیری توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان گفت: لبنان دنیا را به خود مشغول کرده است همانطور که همیشه مشغول می‌کند زیرا در مجاورت رژیم غاصبی به سر می بریم که جز تسلیم شدن در برابر تجاوز را نمی‌پذیرد. همه دنیا به حرکت درمی آید و می‌گوید که آرام باشید و در برابر اسرائیل مقاومت نکنید اما ما به آنها می‌گوئیم که وظیفه ما ایجاب می‌کند که به اسرائیل اجازه تعدی به کرامتمان را ندهیم.

وی افزود: کرامت ما ایجاب می‌کند در استقلال به شکل طبیعی به سر بریم. تجاوزهای صهیونیست‌ها با حمایت بین المللی است. حزب الله واکنش نشان داد و همه تلاش‌های بین المللی نتوانست مانع از این واکنش شود. حمایت رسمی و مردمی از مقاومت وجود دارد و واکنش کوبنده مرحله جدیدی را تثبیت کرد. مرحله پس از یکم سپتامبر با مراحل قبلی متفاوت است.

شیخ نعیم قاسم بیان کرد: این واکنش نشان داد که لبنان قوی است و تهدید بی فایده است. پاسخ حزب الله، رژیم صهیونیستی را برهم زد و حزب الله مجدداً توانست قواعد درگیری را تثبیت کند تا اسرائیل دست بالا نداشته باشد.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان گفت: لبنان با ارتش، مقاومت و ملتش قوی شده است.

کد مطلب 4713372

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