آیین تکریم معاون سابق و معارفه معاون جدید بنیاد سعدی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور رئیس، معاونان و سایر همکاران بنیاد سعدی و نیز مدیر کل همکاری های علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در بنیاد سعدی، برگزار شد، غلامعلی حدادعادل، اظهار کرد: اگر فردی که مسولیت معاونت بین الملل بنیاد سعدی را به عهده می گیرد، قبلاً رایزن فرهنگی بوده باشد، همدلی و همزبانی بیشتری با رایزنان فرهنگی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: که از ابتدای تأسیس بنیاد سعدی، نظرم به این بوده که رابطه بنیاد و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را عملاً حفظ کنم و به همین جهت از آقای دربندی که قبل از تاسیس بنیاد سعدی همین مسولیت را در سازمان فرهنگ و ارتباطات داشته اند، برای معاونت بین الملل دعوت کردم، بعد از ایشان هم نظرم آن بود که جانشین ایشان نیز از سازمان فرهنگ باشند که در خدمت آقای پالیزدار بودیم و حالا هم برپایه همان اصل، یکی دیگر از نیروهای با تجربه سازمان فرهنگ و ارتباطات را در کنار خودمان خواهیم داشت.

رئیس بنیاد سعدی ضمن تشکر از زحمات دو ساله پالیزدار، در امور بین الملل بنیاد سعدی، به یکی از ویژگی اخلاقی وی اشاره کرد و افزود: انصافاً ما ایشان را نمونه حسن اخلاق و سلامت نفس می دانیم و وجود این ویژگی‌ها در شخصیت ایشان قطعاً در آینده کاریشان نیز موثر خواهد بود.

حدادعادل همچنین ضمن تشکر از همکاری های ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بنیاد سعدی، به معرفی معاون جدید امور بین الملل پرداخت و گفت: آقای فلاحت پیشه نیز از مدیران باسابقه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هستند و از افراد با تجربه در حوزه روابط فرهنگی و بین المللی، که از سوابق مهم ایشان، می توان به رییس مرکز فرهنگی ایران در آلبانی، مدیر کل سازمان های بین المللی و موافقت نامه های فرهنگی در سازمان فرهنگ و ارتباطات و همچنین رایزن فرهنگی در آفریقای جنوبی اشاره کرد.

رئیس بنیاد سعدی ضمن خیر مقدم به شجاع خانی، مدیرکل همکاری های علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با تصریح این مطلب که بنیاد سعدی خود را از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جدا نمی‌داند، گفت: بنیاد سعدی یک نهاد تخصصی در امر آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در خارج از کشور است و وظیفه اش، شناخت واقعیت های خارج از کشور و در پیش گرفتن یک روش عالمانه و تخصصی برای آموزش زبان فارسی به خارجیان و استفاده از امکانات نوین مانند فناوری اطلاعات و فضای مجازی و ایجاد زیرساخت های لازم و در پیش گرفتن برنامه های کلان و درازمدت است.

وی تاکید کرد: ما در بنیاد سعدی بیشتر علاقمندیم تا کارهای زیرساختی انجام دهیم، به عنوان مثال اگر ما کتاب های خوب و کارآمد تالیف کنیم، این کتاب ها را هر کسی در دنیا درس بدهد، موثر خواهد بود. برهمین اساس نیز تالیف ۷۰ جلد کتاب آموزش فارسی را در دستور کار داریم.

وی به اهمیت توزیع و انتشار کتاب های بنیاد سعدی اشاره کرد و گفت: با توجه به تخصصی بودن این حوزه، بخش انتشارات بنیاد سعدی را فعال کردیم و از آقای ناصری که سالها در آموزش و پرورش سابقه فعالیت در حوزه نشر و توزیع و چاپ کتاب‌های کمک آموزشی داشتند، دعوت کردیم تا از تجربیاتشان در انتشارات بنیاد سعدی بهره‌مند شویم.

در ادامه، فرهاد پالیزدار، معاون سابق بین الملل بنیاد سعدی، ضمن تشکر از ریاست، معاونان و همکاران بنیاد سعدی در سخنانی اظهار داشت: از زمانی که فعالیتهای خود را در حوزه فرهنگی و بین المللی آغاز کردم، آموزش و گسترش زبان فارسی را جزء کارهای اصلی خود دانستم و در تجربیاتی که در هند، پاکستان، ارمنستان و حتی ژاپن داشتم، زبان فارسی نقش ویژه ای داشته و دارد.

پالیزدار گسترش زبان و ادبیات فارسی در جهان را همچون امر به معروف و نهی از منکر برای هر ایرانی واجب دانست و گفت: همانطور که خیلی از ایرانیان در خارج از کشور، آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان را شخصاً ادامه می دهند، بنده نیز خدمت به زبان فارسی را وظیفه خود می دانم و همچنان در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز آن را ادامه خواهم داد.

وی با اشاره به بخشی از فعالیت ها در دو سال حضورش در معاونت امور بین الملل بنیاد سعدی، اظهار کرد: بحث آموزش مدرسین و استادان فارسی و توانمدنی آنها برای جذب بیشتر فارسی آموزان بسیار موثر است چراکه در کلاس های مبتدی، فارسی آموز زیاد داریم ولی در سطح بالاتر این معلمان هستند که می توانند تعداد فارسی آموزان را حفظ کنند، این امر با شناسنامه دار کردن مدرسین، انعقاد قرارداد، پیگیری برنامه آموزشی جهت رشد و ارتقای سطح علمی آنها و همچنین فرستادن کتاب‌های تالیفی بنیاد سعدی برایشان، نتایج بسیار خوبی به همراه خواهد داشت.

پالیزدار در پایان سخنانش با بیان اینکه همه ما باید کمک کنیم مرجعیت بنیاد سعدی، در جهان شناخته شود، گفت: با همتی که بخش فناوری اطلاعات برای آموزش مجازی انجام می دهند، امیدوارم به زودی بتوانیم آموزش از راه دور و استفاده از فضای مجازی را سریعتر فراهم کنیم تا کسانی که دسترسی به کلاس های حضوری ندارد، از آموزش بی بهره نماند و تعداد فارسی آموزان هر روز بیشتر شود.

شهروز فلاحت پیشه، معاون جدید امور بین الملل بنیاد سعدی نیز ضمن تشکر از حسن اعتمادی که ریاست بنیاد سعدی برای پذیرفتن وی در جمع خانواده بنیاد سعدی داشته، اظهار کرد: در مدتی که در بنیاد هستم تلاش می کنیم یک گام به سمت اهداف بلند برداریم. قطعاً بهینه سازی روابط و تعاملات در حوزه های داخلی و بین المللی، افزایش همکاری‌ها با رایزنی های فرهنگی و هم افزایی با دستگاه‌هایی که دانش و تخصص های مختلف دارند، بسیار موثر خواهد بود.

شجاع خانی، مدیرکل همکاری های علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز ضمن تشکر از همراهی و تلاش‌های فرهاد پالیزدار در معاونت بین الملل بنیاد سعدی، برای معاون جدید امور بین الملل در بنیاد سعدی آرزوی موفقیت کرد.

در پایان مراسم، لوح تقدیری به پاس فعالیت‌های فرهاد پالیزدار، از سوی رییس بنیاد سعدی به وی اهدا شد. همچنین لوح انتصاب شهروز فلاحت پیشه در سمت معاون امور بین الملل بنیاد سعدی نیز به او تقدیم شد.