رایزنی برای رفع مشکل مهدهای کودک

به گزارش خبرنگار مهر، وحید قبادی دانا در مراسم نواختن زنگ آغاز مهرماه که امروز برگزار شد، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۵ هزار مهدکودک در تمامی استان های کشور مشغول ارائه خدمات به کودکان هستند.

وی گفت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری بیانیه گام دوم را صادر کرده اند، در آن تربیت نسل آینده مورد تأکید قرار گرفته، به همین دلیل ما نیز باید در این حوزه سرمایه گذاری کنیم.

قبادی دانا در خصوص مشکل بهزیستی با آموزش و پرورش برای اداره مهدهای کودک گفت: در این خصوص با آموزش و پرورش دچار سردرگمی هستیم و باید تلاش کنیم این مشکل برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه برای حل مشکل مهدها با مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و آموزش و پرورش مذاکراتی انجام شده است، افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرده است که اگر بهزیستی در مورد مهدهای کودک به شایستگی اقدام کند، کار بزرگی انجام داده است.

رئیس سازمان بهزیستی به حضور فعالانه بخش خصوصی نیز اشاره کرد و گفت: در این راستا دست اندرکاران مهدهای کودک که بخش خصوصی هستند نیز باید ما را یاری کنند که البته تاکنون نیز اقدامات مناسبی از سوی آنها انجام شده است.

قبادی دانا همچنین تصریح کرد: ارتقای کیفیت و کمیت مهدهای کودک نیز در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم عدالت و امکانات را عادلانه توزیع کنیم.

وی در خصوص توزیع یک وعده غذایی گرم در مهدهای حاشیه ای نیز افزود: اعتباری ویژه برای تأمین یک وعده غذای گرم در روستامهدها و مهدهای حاشیه ای تأمین شده است و کودکان می توانند در این مهدها از یک وعده غذای گرم برخوردار شوند.

رئیس سازمان بهزیستی همچنین به محتوای آموزشی اشاره کرد و گفت: تأمین محتوای آموزشی مهدها برعهده آموزش و پرورش است که البته کمی و کاستی هایی وجود دارد که باید به شکل سیستماتیک حل شود.

وی همچنین تأکید کرد: در مورد مسائل و آسیب های اجتماعی باید در مهدهای کودک آموزش های لازم به کودکان داده شود، چرا که در دوران کودکی شخصیت کودکان شکل می گیرد که می تواند مبنای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در آینده باشد.