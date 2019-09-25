به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که همزمان با ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید برپا شده ٥١ عنوان کتاب به نمایش در آمده که از این تعداد ۳۹ عنوان کتاب فارسی و ١٢عنوان کتاب غیر فارسی است.
در میان آثار به نمایش در آمده در نمایشگاه «مشق شب» میتوان به «ماهی بالای درخت» اثر لیندا مالالی هانت، «لکلکها بربام» از میندرت دویونگ، «چنگ چهارشنبهها» اثر گری دی اشمیت، «در سرزمین درسهای یادنگرفته» به نویسندگی لی یا باریسوونا گراسکینا، «کلاس قصهخوانی خانم بروکس» نوشتهی باربارا باتنر، «حرف آباد» اثر علی خانجانی، «GET OFF MY BRAIN» نوشته راندال مک کاچن و دانشنامهی «encyclopedia» اشاره کرد.
نمایشگاه «مشق شب» از اول تا پایان مهر ۱۳۹۸ روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ پذیرای علاقهمندان است.
کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هر ماه منتخبی از آثار خود با موضوعهای مختلف را در قالب نمایشگاه در معرض دید علاقهمندان قرار میدهد.
این کتابخانه در خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، پلاک ۲۴ ساختمان شهید ملکشامران واقع شده است.
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