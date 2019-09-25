  1. فرهنگ و ادب
  2. صنایع فرهنگی
۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۰۴

هم‌زمان با آغاز ماه مهر برپا شد

نمایش کتاب‌هایی با موضوع «مشق شب» در کانون پرورش فکری کودکان

نمایش کتاب‌هایی با موضوع «مشق شب» در کانون پرورش فکری کودکان

منتخبی از کتاب‌های فارسی و غیر فارسی با موضوع «مشق شب» در قالب نمایشگاهی در کتاب‌خانه‌ی مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که هم‌زمان با ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید برپا شده ٥١ عنوان کتاب به نمایش در آمده که از این تعداد ۳۹ عنوان کتاب فارسی و ١٢عنوان کتاب غیر فارسی است.

در میان آثار به نمایش در آمده در نمایشگاه «مشق شب» می‌توان به «ماهی بالای درخت» اثر لیندا مالالی هانت، «لک‌لک‌ها بربام» از میندرت دویونگ، «چنگ چهارشنبه‌ها» اثر گری دی اشمیت، «در سرزمین درس‌های یادنگرفته» به نویسندگی لی یا باریسوونا گراسکینا، «کلاس قصه‌خوانی خانم بروکس» نوشته‌ی باربارا باتنر، «حرف آباد» اثر علی خانجانی، «GET OFF MY BRAIN» نوشته‌ راندال مک کاچن و دانشنامه‌ی «encyclopedia» اشاره کرد.

نمایشگاه «مشق شب» از اول تا پایان مهر ۱۳۹۸ روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ پذیرای علاقه‌مندان است.

کتاب‌خانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هر ماه منتخبی از آثار خود با موضوع‌های مختلف را در قالب نمایشگاه‌ در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

این کتاب‌خانه‌ در خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، پلاک ۲۴ ساختمان شهید ملک‌شامران واقع شده است.

کد مطلب 4728397

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها