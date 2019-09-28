به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آقاجانی گفت: در طول چند دهه گذشته اقدام اساسی برای توسعه تخت های آموزشی و درمانی در منطقه شرق تهران صورت نگرفته است به گونه ای که هم اکنون بار درمانی حدود ۲.۵ میلیون نفر در شرق تهران و شهرستان های شرقی استان تهران بر دوش بیمارستان امام حسین(ع) است و در این سال ها دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی علیرغم اینکه قطب آموزش پزشکی و قطب درمانی است، از بیمارستان آموزشی مدرن محروم بوده است.

به گفته وی، وجود بسیاری از شریان های اصلی در شرق تهران و همجواری با استان های شمالی موجب شده است تا حجم بالایی از مجروحین حوادث ترافیکی و بیماران اورژانس به مراکز درمانی دانشگاه ارجاع شود که این موضوع، توسعه خدمات درمانی را بسیار پر اهمیت کرده است.

آقاجانی یادآور شد: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر اساس سطح بندی خدمات درمانی، تا سال ۱۴۰۴ در منطقه تحت پوشش خود نیازمند احداث ۱۰ هزار تخت جدید است.

وی افزود: با نیازسنجی های صورت گرفته و بررسی های کارشناسی، احداث بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی مدرن و پیشرفته از دو سال قبل در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قرار گرفت که پس از اقدامات لازم و پیگیری های گسترده، شورای اقتصاد با احداث این بیمارستان موافقت کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: این بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی با سرمایه گذاری خارجی و در مدت چهار سال به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: این بیمارستان در قالب استانداردهای بین المللی بیمارستان های سبز، ایمن و هوشمند احداث خواهد شد که شامل مصرف بهینه برق و انرژی، پساب و پسماند استاندارد بیمارستانی، ضریب بالای ایمنی بیماران و سایر مختصات این نوع بیمارستان های پیشرفته در دنیاست.

آقاجانی در خصوص زمان آغاز به کار این پروژه توضیح داد: همزمان با اخذ مجوزهای قانونی، فاز صفر و یک شامل طرح های مطالعاتی، جمعیت شناسی، اقتصادی، نیاز سنجی پروژه در منطقه شرق تهران و همچنین تهیه نقشه های اجرایی و فنی به اتمام رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تشریح برنامه های این دانشگاه برای توسعه درمان در مناطق تحت پوشش دانشگاه عنوان کرد: علاوه بر جمعیت تحت پوشش پنج و نیم میلیون نفری تهران در دانشگاه روزانه میزبان بیماران بسیاری از مناطق مختلف کشور هستیم که این موضوع بار زیادی را به تخت های بیمارستانی موجود وارد کرده است.

وی اضافه کرد: علاوه بر احداث این بیمارستان جدید، توسعه فضاهای درمانی در بیمارستان های موجود نیز شروع شده است.

آقاجانی گفت: علاوه بر این بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی، پروژه بزرگ بیمارستان جدید و مدرن شهدای تجریش با ظرفیت ۷۴۰ تخت با پیشرفت ۷۵ درصد در سال آینده امکان بهره برداری خواهد داشت که با اضافه شدن این ظرفیت در کیفیت و کمیت خدمات درمانی در شهر تهران شاهد رشد محسوسی خواهیم بود.

وی در پایان از معاون اول رئیس جمهور، وزیر بهداشت، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، شورای اقتصاد، مدیریت سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان حفاظت محیط زیست که در تحقق این امر دانشگاه را یاری نمودند تشکر و قدردانی کرد.

احداث بیمارستان جدید ۱۰۰۰ تختخوابی شرق تهران در حالی آغاز می شود که از سال ۱۳۶۵ با تأسیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تا کنون هیچ بیمارستان جامع جدیدی در دانشگاه به بهره برداری نرسیده است. ظرفیت های این بیمارستان مدرن می تواند بسیاری از نیازهای درمانی منطقه شرق شهر و استان تهران و بیماران فوق تخصصی ارجاعی از سراسر کشور را مرتفع کند.