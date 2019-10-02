رییس جدید مرکز روابط عمومی وزارت کار منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد شمس به عنوان رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد. روزبه کردونی رئیس سابق این مرکز نیز اخیرا به عنوان رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی منصوب شده است.

در متن حکم محمد شریعتمداری خطاب به شمس آمده است:

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربه اجرایی ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم به سمت «رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب می شوید.

با عنایت به نقش روابط عمومی ها در دنیای ارتباطات، اطلاع رسانی و تعامل مستمر با مخاطبان، مسئولین و رسانه ها در پاسخگویی به مردم و نقش مهمی که بویژه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی این وزارتخانه در پیشبرد راهبردها و برنامه ها عهده دار می باشد، انتظار دارم ضمن هماهنگی با حوزه های مختلف، در اطلاع رسانی به موقع اقدامات موثری را بعمل آورید.

امیدوارم با استعانت از خداوند متعال و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) و با رعایت اصول قانونمداری، اعتدال گرایی، منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

«حامد شمس» ، پیش از این مدیر کل روابط عمومی شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران بوده است.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، مدیرعامل و عضو هیات مدیره موسسه فرهنگی آتیه و مدیر مسئول نشریه «آتیه نو» و «قلمرو رفاه» از جمله سوابق وی است.