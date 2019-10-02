ثبت نام ۱۴ هزار نفر اتباع خارجی در سامانه سماح

احمد محمدی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمار استخراج شده از سامانه سماح اظهار کرد: تا به این لحظه یک میلیون و ۸۲۵ هزار و ۸۳۰ نفر در سامانه سماح ثبت نام کرده اند.

وی افزود: از این تعداد ثبت نام یک میلیون و ۷۰۵ هزار و ۵۸۹ نفر قطعی شده است.

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی با اشاره به آمار پیشتازی استانها گفت: تا به این لحظه استان تهران با ۲۶۹ هزار و ۱۸۰ نفر، خوزستان با ۱۷۹ هزار و ۸۶۵ نفر و اصفهان با ۱۴۷ هزار و ۷۱۲ نفر، پرثبت‌نام‌ترین استانها بوده اند.

محمدی‌فر خاطرنشان کرد: بعد از آن سه استان، استانهای خراسان رضوی با ۱۴۳ هزار و ۳۰۸ نفر، فارس ۱۲۶ هزار و ۴۷۱ نفر، مازندران ۷۵ هزار و ۷۴۵ نفر، قم ۶۴ هزار و ۵۸۷ نفر، کرمان ۶۲ هزار و ۱۴۸ نفر و بوشهر با ۶۰ هزار و ۱۹۷ نفر پرثبت نام ترین استانها بوده اند.

وی با اشاره به آمار ثبت نام دیگر استانها در سامانه سماح گفت: تا به این لحظه استان آذربایجان شرقی ۵۶ هزار و ۶۳۹ نفر، البرز ۴۴ هزار و ۱۲۷ نفر، خوزستان ۳۹ هزار و ۲۱۳ نفر، یزد ۳۵ هزار و ۹۵۶ نفر، هرمزگان ۳۴ هزار و ۷۷۱ نفر، گیلان ۳۱ هزار و ۶۷۰ نفر، آذربایجان غربی ۳۰ هزار و ۹۷۰ نفر، همدان ۳۰ هزار و ۵۲۶ نفر، مرکزی ۲۹ هزار و ۴۶۵ نفر، کرمانشاه ۲۸ هزار و ۸۸۶ نفر و گلستان ۲۴ هزار و ۶۴ نفر ثبت نام کرده اند.

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی تصریح کرد: همچنین در استانهای قزوین تعداد ۱۹ هزار و ۹۸۳ نفر، کهگیلویه و بویراحمد ۱۹ هزار و ۷۷۶ نفر، کاشان ۱۷ هزار و ۹۸۶ نفر، اردبیل ۱۶ هزار و ۲۰ نفر، سمنان ۱۴ هزار و ۴۰۱ نفر، ایلام ۱۲ هزار و۴۶۷ نفر، سیستان و بلوچستان ۹ هزار و ۹۷۴ نفر و در کردستان ۴ هزار و ۸۳۲ نفر در سامانه سماح ثبت نام کرد اند.

محمدی‌فر در پایان گفت: تا به این لحظه تعداد ۱۴ هزار و ۲۲۲ نفر از اتباع خارجی در سامانه سماح ثبت نام کرده اند و ثبت نام هنوز در این سایت ادامه دارد و همچنین به تمامی افرادی که قصد سفر به عتبات در ایام اربعین را دارند توصیه می کنم حتما برای بهره مند شدن از خدمات بیمه ای و درمانی در این سامانه ثبت نام کنند.