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۱۰ مهر ۱۳۹۸، ۲۱:۰۶

دبیر ستاد اربعین حسینی در گفت‌وگو با مهر خبر داد

ثبت نام ۱۴ هزار نفر اتباع خارجی در سامانه سماح

ثبت نام ۱۴ هزار نفر اتباع خارجی در سامانه سماح

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت: تاکنون یک میلیون و ۸۲۵ هزار و ۸۳۰ نفر برای شرکت در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی در سامانه سماح ثبت نام کرده اند.

احمد محمدی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر  با اشاره به آخرین آمار استخراج شده از سامانه سماح اظهار کرد: تا به این لحظه یک میلیون و ۸۲۵ هزار و ۸۳۰ نفر  در سامانه سماح ثبت نام کرده اند.

وی افزود: از این تعداد ثبت نام یک میلیون و ۷۰۵ هزار و ۵۸۹ نفر قطعی شده است.

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی با اشاره به آمار پیشتازی استانها گفت: تا به این لحظه استان تهران با ۲۶۹ هزار و ۱۸۰ نفر، خوزستان با ۱۷۹ هزار و ۸۶۵ نفر و اصفهان با ۱۴۷ هزار و ۷۱۲ نفر، پرثبت‌نام‌ترین استانها بوده اند.

محمدی‌فر خاطرنشان کرد: بعد از آن سه استان، استانهای خراسان رضوی با ۱۴۳ هزار و ۳۰۸ نفر، فارس ۱۲۶ هزار و ۴۷۱ نفر، مازندران ۷۵ هزار و ۷۴۵ نفر، قم ۶۴ هزار و ۵۸۷ نفر، کرمان ۶۲ هزار و ۱۴۸ نفر و بوشهر با ۶۰ هزار و ۱۹۷ نفر پرثبت نام ترین استانها بوده اند.

وی با اشاره به آمار ثبت نام دیگر استانها در سامانه سماح گفت: تا به این لحظه استان آذربایجان شرقی ۵۶ هزار و ۶۳۹ نفر، البرز ۴۴ هزار و ۱۲۷ نفر، خوزستان ۳۹ هزار و ۲۱۳ نفر، یزد ۳۵ هزار و ۹۵۶ نفر، هرمزگان ۳۴ هزار و ۷۷۱ نفر، گیلان ۳۱ هزار و ۶۷۰ نفر، آذربایجان غربی ۳۰ هزار و ۹۷۰ نفر، همدان ۳۰ هزار و ۵۲۶ نفر، مرکزی ۲۹ هزار و ۴۶۵ نفر، کرمانشاه ۲۸ هزار و ۸۸۶ نفر و گلستان ۲۴ هزار و ۶۴ نفر ثبت نام کرده اند.

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی تصریح کرد: همچنین در استانهای قزوین تعداد ۱۹ هزار و ۹۸۳ نفر، کهگیلویه و بویراحمد ۱۹ هزار و ۷۷۶ نفر، کاشان ۱۷ هزار و ۹۸۶ نفر، اردبیل ۱۶ هزار و ۲۰ نفر، سمنان ۱۴ هزار و ۴۰۱ نفر، ایلام ۱۲ هزار و۴۶۷ نفر، سیستان و بلوچستان ۹ هزار و ۹۷۴ نفر  و در کردستان ۴ هزار و ۸۳۲ نفر در سامانه سماح ثبت نام کرد اند.

محمدی‌فر در پایان گفت: تا به این لحظه تعداد ۱۴ هزار و ۲۲۲ نفر از اتباع خارجی در سامانه سماح ثبت نام کرده اند و ثبت نام هنوز در این سایت ادامه دارد و همچنین به تمامی افرادی که قصد سفر به عتبات در ایام اربعین را دارند توصیه می کنم حتما برای بهره مند شدن از خدمات بیمه ای و درمانی در این سامانه ثبت نام کنند.

کد مطلب 4735632

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