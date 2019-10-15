واکنش کابینه سعودی به حمله ترکیه به شمال شرق سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کابینه سعودی در جلسه امروز خود به ریاست ملک سلمان در کاخ الیمامه تحولات منطقه ای و بین المللی را مورد رایزنی قرار داد.

کابینه سعودی حمله ترکیه به شمال شرق سوریه را محکوم کرد و آنرا تهدید کننده امنیت و صلح منطقه ای و دارای تبعات منفی بر امنیت منطقه و ثبات آن دانست.

ریاض اعلام کرد که تنها راه برای حل بحران سوریه و تبعات آنها، راهکار سیاسی است. راه حل سیاسی موجب امنیت سوریه و کشورهای همسایه آن و کشورهای منطقه می شود.

شایان ذکر است که «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه گذشته از آغاز رسمی عملیات نظامی در شمال سوریه خبر داد. رئیس جمهور ترکیه با اعلام این که عملیات نظامی در شمال سوریه با نام «چشمه صلح» است، همچنین گفته است که عملیات «چشمه صلح» علیه داعش و پ.ک.ک/ی.پ.گ است. رئیس جمهور ترکیه همچنین هدف از این عملیات را جلوگیری از ایجاد گذرگاه تروریستی در طول مرزهای جنوبی کشورش و بازگرداندن صلح به مناطق شرقی فرات و شمال سوریه عنوان کرده است.به گفته اردوغان، عملیات چشمه صلح تهدیدات تروریستی علیه ترکیه را خنثی خواهد کرد و منجر به ایجاد یک منطقه امن می‌شود.