رضا گل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخواست صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش از اداره کل ورزش و جوانان استان تهران برای در اختیار گرفتن مجموعه ورزشی شهید حیدرنیا، در مورد شرایط واگذاری این مجموعه و دیگر پروژه های ورزشی استان تهران توضیح داد.

وی گفت: طبق ماده ۲۷ می توان از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت با آن برای بازسازی، بهسازی، تکمیل و افتتاح پروژه های عمرانی استفاده کرد. اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در رابطه با صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش و درخواست این صندوق، می تواند در این بخش همکاری داشته باشد.

رئیس اداره کل ورزش و جوانان استان تهران با تاکید بر اینکه پروژه های ورزشی استان تهران و از جمله مجموعه ورزشی شهید حیدرنیا به صورت عادی در اختیار هیچ بخشی قرار نمی گیرد، خاطرنشان کرد: این مجموعه مانند دیگر پروژه های ورزشی استان تهران در اختیار خودمان خواهد بود. اینکه مجموعه حیدرنیا را در اختیار صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش قرار دهیم تا از آن برای ارائه خدمات به پیشکسوتان استفاده شود، معقول و منطقی نیست به خصوص که خودمان در استان تهران با کمبود سرانه ورزشی مواجه هستیم.

گل محمدی با بیان اینکه بازسازی و بهسازی مجموعه حیدرنیا در دستور کار اداره کل ورزش و جوانان استان تهران است، تصریح کرد: بالای ۶۰۰ میلیارد تومان برای به عنوان هزینه ابتدایی طرح اولیه بازسازی، بهسازی و توسعه این مجموعه ورزشی پیش بینی شده است. صندوق حمایت از قهرمانان یا هر بخش خصوصی دیگری در صورتیکه ثابت کنند، قصد و شرایط لازم برای سرمایه گذاری در این ورزشگاه را دارند و درخواست رسمی ارائه دهند، موضوع را بررسی می کنیم تا به سرانجام برسانیم.

وی تاکید کرد: مجموعه ورزشی حیدرنیا از پروژه های ورزشی خیلی قدیمی در استان تهران است. در حال حاضر به دلیل نیاز به بازسازی و بهسازی خیلی از بخش های آن قابل استفاده نیست در حالیکه در کل این مجموعه ظرفیت بالایی برای خدمات رسانی دارد. به همین دلیل پیگیرِ بازسازی و بهسازی آن هستیم.

رئیس اداره کل ورزش و جوانان استان تهران مجدد تاکید کرد که پروژه های ورزشی و از جمله مجموعه شهید حیدرنیا فقط به شرط سرمایه گذاری برای بازسازی و بهسازی در اختیار بخشی مانند صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان قرار داده می شود.