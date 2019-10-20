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۲۸ مهر ۱۳۹۸، ۷:۲۷

در گفتگو با مهر مطرح شد:

واگذاری ورزشگاه شهید حیدرنیا به شرط سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیاردی

واگذاری ورزشگاه شهید حیدرنیا به شرط سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیاردی

رئیس اداره کل ورزش استان تهران تاکید کرد که پروژه‌های این استان و از جمله ورزشگاه حیدرنیا که صندوق حمایت از قهرمانان خواستار در اختیار گرفتن آن شده، قابل واگذاری نیستند مگر برای بازسازی.

رضا گل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخواست صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش از اداره کل ورزش و جوانان استان تهران برای در اختیار گرفتن مجموعه ورزشی شهید حیدرنیا، در مورد شرایط واگذاری این مجموعه و دیگر پروژه های ورزشی استان تهران توضیح داد.

وی گفت: طبق ماده ۲۷ می توان از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت با آن برای بازسازی، بهسازی، تکمیل و افتتاح پروژه های عمرانی استفاده کرد. اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در رابطه با صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش و درخواست این صندوق، می تواند در این بخش همکاری داشته باشد.

رئیس اداره کل ورزش و جوانان استان تهران با تاکید بر اینکه پروژه های ورزشی استان تهران و از جمله مجموعه ورزشی شهید حیدرنیا به صورت عادی در اختیار هیچ بخشی قرار نمی گیرد، خاطرنشان کرد: این مجموعه مانند دیگر پروژه های ورزشی استان تهران در اختیار خودمان خواهد بود. اینکه مجموعه حیدرنیا را در اختیار صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش قرار دهیم تا از آن برای ارائه خدمات به پیشکسوتان استفاده شود، معقول و منطقی نیست به خصوص که خودمان در استان تهران با کمبود سرانه ورزشی مواجه هستیم.

گل محمدی با بیان اینکه بازسازی و بهسازی مجموعه حیدرنیا در دستور کار اداره کل ورزش و جوانان استان تهران است، تصریح کرد: بالای ۶۰۰ میلیارد تومان برای به عنوان هزینه ابتدایی طرح اولیه بازسازی، بهسازی و توسعه این مجموعه ورزشی پیش بینی شده است. صندوق حمایت از قهرمانان یا هر بخش خصوصی دیگری در صورتیکه ثابت کنند، قصد و شرایط لازم برای سرمایه گذاری در این ورزشگاه را دارند و درخواست رسمی ارائه دهند، موضوع را بررسی می کنیم تا به سرانجام برسانیم.

وی تاکید کرد: مجموعه ورزشی حیدرنیا از پروژه های ورزشی خیلی قدیمی در استان تهران است. در حال حاضر به دلیل نیاز به بازسازی و بهسازی خیلی از بخش های آن قابل استفاده نیست در حالیکه در کل این مجموعه ظرفیت بالایی برای خدمات رسانی دارد. به همین دلیل پیگیرِ بازسازی و بهسازی آن هستیم.

رئیس اداره کل ورزش و جوانان استان تهران مجدد تاکید کرد که پروژه های ورزشی و از جمله مجموعه شهید حیدرنیا فقط به شرط سرمایه گذاری برای بازسازی و بهسازی در اختیار بخشی مانند صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان قرار داده می شود.

کد مطلب 4748164
زینب حاجی حسینی

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