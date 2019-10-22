سهام آسیا اقیانوسیه رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، روز سهشنبه، با بهبود روحیه سرمایهگذاران با امید به پیشرفت در مذاکرات تجاری چین و آمریکا، سهام آسیایی رشد کرد.
مشاور اقتصادر ارشد ترامپ، لری کودلاو، اعلام کرد که احتمال این وجود دارد در صورتی که مذاکرات تجاری به خوبی پیش برود، تعرفههایی که تهدید شده بود در ماه دسامبر اجرایی خواهند شد، لغو بشوند، البته او گفت تصمیمگیری در این زمیه کاملا به عهده رییسجمهور خواهد بود.
قرار است ترامپ و رییسجمهور چین، شیجینپینگ، در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا اقیانوسیه، که در اواسط نوامبر در شیلی برگزار خواهد شد، شرکت کنند. بسیاری از تحلیلگران پیشبینی میکنند که توافق تجاری محدود بین دو کشور، در این اجلاس به امضا خواهد رسید.
بازارهای اروپایی معاملات امروز خود را با نوسان شروع کردند؛ داکس آلمان با رشد اندک ۰.۰۴ درصدی روبرو شد و فوتسی انگلیس ۰.۲۰ درصد بالاتر آمد، در حالی که کاک فرانسه ۰.۳۲ درصد افت کرد.
گستردهترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه اماسسیآی در خارج از ژاپن ۰.۴۸ درصد رشد کرد، در حالی که نیکی ژاپن ۰.۲۵ درصد بالاتر بسته شد.
کامپوزیت شانگهای ۰.۵۰ درصد رشد کرد، در حالی که هانگسنگ هنگکنگ هم ۰.۲۳ درصد بالا آمد.
ایاساکس استرالیا ۰.۳۰ درصد رشد کرد، در حالی که کوسپی کرهجنوبی ۱.۱۶ درصد جهش کرد.
در بازار ارز، نرخ برابری یوآن با دلار، اندکی تضعیف شد و به ۷.۰۸۰۴ واحد رسید.
دلار اما در برابر ین ژاپن ۰.۰۶ درصد افت کرد و به نرخ برابری ۱۰۸.۵۳ واحد رسید.
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