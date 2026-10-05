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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۸:۱۵

پورمحمدی در گفتگو با مهر:

دولت فعلاً برنامه‌ای برای افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان ندارد

دولت فعلاً برنامه‌ای برای افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان ندارد

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه دولت هر ماه بر اساس منابع و اولویت‌های موجود تصمیم‌گیری می‌کند، گفت: افزایش مجدد حقوق‌ کارمندان و بازنشستگان فعلاً در دستورکار دولت نیست.

سید حمید پورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت برنامه‌ای برای افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال جاری دارد، گفت: ما هر ماه اولویت‌بندی می‌کنیم و این ماه موضوع بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، پرداخت مطالبات گندم‌کاران و معیشت مردم از جمله موضوعات مهم و مورد توجه دولت بود.

وی افزود: بر این اساس، در این ماه چنین موضوعی را -افزایش مجدد حقوق‌ها- در دستور کار نداریم.

برای اصلاح بودجه ۱۴۰۵ نیازی به ارائه لایحه جدید نیست

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه و در پاسخ به سوالی درباره ارائه لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، گفت: در این زمینه نشست‌هایی با نمایندگان مجلس داشتیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که برای اصلاح بودجه، نیاز به ارائه لوایح جدید نیست.

پورمحمدی ادامه داد: آنچه اهمیت دارد این است که منابع دولت مشخص است و دولت باید هزینه‌های خود را بر اساس این منابع، اولویت‌بندی کند که این اختیار را نیز دارد. بر این اساس، لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۵ به مجلس ارائه نخواهد شد.

لایحه اصلاح برنامه هفتم احتمالاً در مهرماه به مجلس ارائه می‌شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین درباره ارائه لایحه اصلاح برنامه هفتم توسعه از سوی دولت به مجلس، گفت: این موضوع هم مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده، هم خواست دولت است و هم مطالبه مجلس.

پورمحمدی با اشاره به برگزاری نشست‌های مشترک با نمایندگان مجلس در این زمینه، اظهار کرد: در این نشست‌ها درباره این موضوع گفتگو کردیم که چگونه می‌توان به یک ساختار چابک دست پیدا کرد تا کشور را به جلو ببریم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز با دوستانمان در مجلس در حال گفتگو هستیم و احتمالاً در مهرماه لایحه اصلاح برنامه هفتم به مجلس ارائه خواهد شد.

کد مطلب 6966374
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      43 3
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      کارمندان دولت وضعیت معیشتی بسیار سختی دارند و از لحاظ درآمدی حتی از مشاغل سطح پایین و یدی جامعه نیز عقب مانده اند. مسئولان زنگ خطر را احساس کنند. عدم تعلق سازمانی چیز خطرناکی است
    • IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      37 2
      پاسخ
      اگر حقوقها را در نیمه دوم اضافه نکنید یعنی اصلا به فکر مردم نیستید و سختیهای معیشتی مردم برایتان اهمیتی ندارد
    • محمد IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      27 3
      پاسخ
      جناب پور محمدی ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور با این تورم افسارگسیخته و گرانی ساعتی کالاهای اساسی و سایر ملزومات یک خانواده شما عزیز بزرگوار با یه حقوق 25 تا 30میلیونی که 70درصد اون برای اجاره بها و اقساط پرداخت میشه در یک استان محروم و گران مثل خراسان جنوبی از لحاظ قیمت مصرف کننده در کالا و خدمات یک ماه هزینه های یک زندگی با حداقل 4 نفر را مدیریت کنید ببینید شرمنده فرزندان و همسرتان خواهید شد یا نه چون نه توان خرید یک کیلو میوه برای خانواده را دارید نه جرأت مهمانی رفتن و مهمانی دادن .
    • یعقوب شمشیرساز IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      22 0
      پاسخ
      ازدولت خواهشمندیم به نمایندگان مجلس تذکر بدهند که دربین مردم ودرمجالس به مردم قول افزایش حقوق کارمندان وبازنشستگان را درنیمه دوم ندهندمگه مردم مسخره آنانند
    • IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      18 2
      پاسخ
      اقای رییس سازمان برنامه وبودجه اگر مقدوره مبلغی دیکه از حقوق کارکنان وبازنشستگان کم کنید اما این فوق ابر تورم اقلام بالا ۱۰۰٪روزانه را حداقل برای ۳-۶ماه با جدیت کنترل ومدیریت کنید .سری هم به بازار بزنید.من ا..‌توفیق
    • IR ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      18 1
      پاسخ
      متأسفانه اصلأ با حقوق 25میلیونی نمیشه زندگی کرد
    • IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      11 0
      پاسخ
      از بیش از دو ماه پیش نمایندگان محترم مجلس در قبال تورم لجام گسیخته و فشار اقتصادی بی سابقه وعده افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را میدهند متاسفانه با اجرای حذف ارز ترجیحی ابرتورم تاریخ ایران را ایجاد کردید و زندگی را برای اقشا حقوق بگیرغبرقابل تحمل نمودبد
    • IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      17 1
      پاسخ
      برای بخش هایی که هیچ خروجی ای ندارن کلی بودجه دارید ولی برای حقوق و بیمه تامین اجتماعی و دارو هیچ برنامه ای ندارید .
    • IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      25 0
      پاسخ
      جناب پورمحمدی شکم جنابعالی سیر می‌باشد و از شکم گرسنه خبر ندارید.
    • IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      17 1
      پاسخ
      ولی هر روز برای افزایش قیمت‌ها برنامه دارد!
    • Nima IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      13 1
      پاسخ
      رییس محترم برنامه و بودجه شاید هیچگاه مشکلات اقتصادی ،اجاره نشینی با حق الاحاره بالاتر از حقوق کارمند و بازنشسته ،شرمندگی در مقابل حداقل ضرورت های خانواده و .. . را تجربه نکرده است. آیا افزایش حقوق ۲۰ درصد اوایل سال با تورم متناسب است .در حالیکه که کارکنان برخی دستگاههای اجرایی سال هاست بسیار زیاد از تورم عقب تر هستند
    • مسعود غلامی IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      3 0
      پاسخ
      انشالله صد سال بعدی عمر کارمندان
    • E.k IR ۰۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      2 0
      پاسخ
      حقوق کارمندان معیشتی نیست؟ای کاش می فهمیدی جناب رئیس

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