بیش از ۲۰۱ همت قرارداد نهضت ملی در بانک مسکن منعقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، خورسندیان بانک مسکن را پیشران اصلی نظام بانکی کشور در تحقق رویای خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه دانست و گفت: از مجموع تسهیلات پرداختی کل شبکه بانکی کشور در طرح نهضت ملی مسکن، ۵۱ درصد تسهیلات توسط بانک مسکن به سازندگان پرداخت شده است.

فروش اقساطی حدود ۲۰۶ هزار واحد مسکونی از ابتدای طرح نهضت ملی

خورسندیان با اشاره به تعامل گسترده بانک مسکن با وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های متولی ساخت مسکن، اظهار داشت: از آغاز طرح نهضت ملی مسکن تا تاریخ ۷ مهرماه ۱۴۰۵، از مجموع ۴۱۱ هزار و ۶۷۵ واحد معرفی‌شده به بانک، قرارداد تسهیلاتی بیش از ۳۹۹ هزار واحد مسکونی به مبلغ بیش از ۲۰۱ همت منعقد و تأمین مالی شده است که این آمار نشان‌دهنده حدود ۹۷ درصدی انعقاد قرارداد به پروژه‌های معرفی‌شده است.

وی در ادامه با تأکید بر سرعت‌بخشی به تکمیل و تحویل واحدها افزود: خوشبختانه فرآیند ساخت و ساز با همراهی سازندگان و تزریق به‌موقع منابع مالی شتاب مناسبی داشته، به گونه‌ای که تاکنون بیش از ۲۰۵ هزار و ۸۱۸ واحد مسکونی به مرحله فروش اقساطی رسیده که این رقم معادل ۵۰ درصد کل واحدهای تأمین مالی شده در بانک مسکن است.

پرداخت ۱۵۹ همت به سازندگان نهضت ملی

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به آمار تطبیقی عملکرد شبکه بانکی در اجرای قانون جهش تولید مسکن تصریح کرد: مقایسه آمارها نشان می‌دهد که بانک مسکن به‌تنهایی بار اصلی این طرح ملی را به دوش کشیده است، به طوری که تاکنون معادل ۱۵۹ همت توسط بانک مسکن پرداخت شده و نسبت تسهیلات پرداختی به قراردادهای منعقده در این بانک به ۷۹ درصد رسیده که بیانگر عملکردی به مراتب فراتر از میانگین شبکه بانکی است.

پرداخت ۶۱۸ هزار میلیارد ریال سهم الشرکه در دولت چهاردهم

خورسندیان در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای اختصاصی این بانک در دوره ۲ساله دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: در این دوره، با انعقاد قرارداد پروژه‌های حمایتی و خودمالک شهری و روستایی، مبلغ ۳۱۱ هزار و ۶۰۱ میلیارد ریال تعهد مالی ایجاد و بیش از ۶۱۸ هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال سهم‌الشرکه توسط این بانک به پروژه‌ها تزریق شده است. ثمره این تلاش‌ها، تعیین تکلیف نهایی و تحویل ۱۶۴ هزار و ۶۱ واحد مسکونی در بخش‌های حمایتی و خودمالکی طی این ۲ سال بوده است.

عملکرد اثربخش با مهار شکاف اعتباری و حرکت به سوی سودآوری

وی مدیریت بهینه منابع و مصارف در جریان اجرای این طرح عظیم ملی را یکی از توفیقات بزرگ و کم‌نظیر بانک دانست و خاطرنشان کرد: ناترازی نقدینگی بانک مسکن که پیش از آغاز طرح نهضت ملی مسکن در شهریورماه ۱۴۰۰ حدود ۱۰ همت بود، به دلیل ایفای تعهدات سنگین تسهیلات‌دهی و پیشتازی بانک در تأمین مالی پروژه‌ها، در مقطعی (آذرماه ۱۴۰۴) تا رقم ۱۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود.

خورسندیان ادامه داد: با این حال، با تدابیر اتخاذشده، همت جمعی، جهش در جذب منابع پایدار و تمرکز ویژه بر وصول مطالبات، این شکاف اعتباری مهار شد و ناترازی بانک با کاهشی چشمگیر به ۵۸.۵ همت در پایان شهریورماه ۱۴۰۵ تقلیل یافت، دستاوردی راهبردی که نشان‌دهنده انضباط مالی و عزم راسخ بانک مسکن در صیانت از تعادل منابع همگام با استمرار نقش‌آفرینی در بخش مسکن کشور است.

مدیرعامل بانک مسکن در پایان تأکید کرد: بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی بخش مسکن، همچنان با تمام ظرفیت فنی، مالی و اعتباری خود در کنار دولت چهاردهم و مردم شریف ایران ایستاده است تا با تسریع در تکمیل پروژه‌ها، گامی اساسی در جهت ایجاد آرامش و تأمین سرپناه پایدار برای هم‌وطنان بردارد.