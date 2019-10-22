کاشت ۶۰۰۰ اصله انواع نهال در «بیشه دالان» بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسینی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد انجمن مردم نهاد درختکاران سبز بروجرد اظهار داشت: در طول پنج سال گذشته تا کنون که این کارگروه تاسیس شده، ۶۰۰۰ اصله انواع نهال در سطح ۸۰ هکتار از «بیشه دالان» بروجرد کاشته شده است.

وی افزود: احیای درخت زبان گنجشک پس از گذشت ۳ سال و کاشت ۲۰۰ درخت زبان گنجشک در یکی از تنگه های بروجرد از دیگر اقدامات بوده و اولین بار بعد از بلوط این نوع درخت در بروجرد کاشته شد.

مسئول کارگروه درختکاران سبز بروجرد تصریح کرد: تلفیق مقوله زیست محیطی با گردشگری توسط این کارگروه دنبال شده است و در این زمینه فرهنگسازی کرده ایم وارد عرصه منابع طبیعی و ملی شده ایم و پاکسازی زباله های محیط کوهستان را انجام داده ایم.

حسینی با بیان اینکه در زمینه گردشگری محیط زیستی خلأ زیادی وجود دارد، ادامه داد: اما با آموزش مردم روستایی و عشایری می توان این فرهنگ را نهادینه کرد.

وی، کاشت درختان بومی زاگرس در منطقه «تلخان» دورود، برگزاری پویش های شهری، چاپ و نشر کتاب، برگزاری پویش «نذر آب»، احیای محیط زیست بیشه کبیری، احیاء باغات بروجرد در عرصه ۲۵۰ هکتار، کاشت درختان در اطراف چشمه های منحصر به فرد «بیشه دالان» بروجرد مانند «سراب شور» و ... از جمله اقدامات کارگروه درختکاران سبز بروجرد طی این سال ها بوده است.

مسئول کارگروه درختکاران سبز بروجرد افزود: به دلیل سیل اخیر، تمامی درختان بید دریاچه «گهر» دورود از بین رفته اند که برای اولین بار ۱۰ هزار بذر درخت زبان گنجشک توسط این کارگروه کاشته شد.