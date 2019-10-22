به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کاخ سفید امروز سه شنبه در موضع‌گیری عوام فریبانه ابراز امیدواری کرد که آتش بس موقت در شمال سوریه دائمی شود.

این در حالیست که محمد صوریا سفیر ترکیه در ازبکستان امروز سه شنبه اعلام کرد: مهلت تعلیق عملیات ترکیه در شمال سوریه تمدید نخواهد شد. این مهلت تمدید نخواهد شد و همه بندهای خواسته شد باید قبل از پایان مهلت اجرایی شود و اگر اجرایی نشود، عملیات از سر گرفته خواهد شد.

شایان ذکر است که منابع نظامی ترکیه ای روز دوشنبه اعلام کرده بودند که آتش بس ۱۲۰ ساعته میان آنکارا و واشنگتن که به کردها اجازه خروج از مواضعشان در شمال شرق سوریه را می دهد، ساعت ۲۲ روز سه شنبه به وقت محلی پایان می یابد.

گفتنی است که نمایندگان آمریکا و ترکیه روز پنج‌شنبه ۱۷ اکتبر پس از ۴.۵ ساعت مذاکره در آنکارا، بطور مشترک از توافق خود برای برگزاری آتش‌بسی ۵ روز در شمال شرق سوریه خبر دادند.