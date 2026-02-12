به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه فوتبال انگلیس تمدید قرارداد با توماس توخل سرمربی تیم ملی این کشور را اعلام کرد.

توخل که یازدهم مهر ماه سال گذشته با امضای قراردادی ۱۸ ماهه هدایت تیم ملی فوتبال انگلیس را برعهده گرفته بود حالا تا دو سال دیگر به فعالیت خود در جمع سه شیرها ادامه می دهد تا هدایت انگلیس را تا سال ۲۰۲۸ بر عهده داشته باشد.

توخل پس از تمدید قراردادش گفت: بسیار خوشحال و مفتخرم که مدت زمان حضورم در تیم ملی انگلیس را تمدید می‌کنم. بر هیچکس پوشیده نیست که من از تک تک دقایق کار با بازیکنان و مربیانم تا به اینجای کار لذت برده‌ام و بی‌صبرانه منتظرم تا آنها را در جهانی ۲۰۲۶ رهبری کنم.

* محمد صدیقی راد