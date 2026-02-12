آغاز آبگیری سد پیغام چای و تصفیه خانه آب کلیبر

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف غفارزاده مدیر عامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی روز پنجشنبه با بیان اینکه با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی سد پیغام‌چای، آبگیری اولیه سد از رودخانه آغاز می‌شود؛ افزود: در راستای بهره برداری بهینه از سرمایه گذاری صورت گرفته، تامین آب شرب و بهداشت شهر کلیبر و روستاهای مسیر از آب سد در دستور کار قرار گرفته است.



یوسف غفارزاده اعلام کرد: با تکمیل مطالعات مربوطه ، اخذ مجوز ماده ۲۳ برای تکمیل مطالعات و عملیات اجرایی از سازمان برنامه و بودجه کشور و انتخاب پیمانکار اجرای طرح سامانه انتقال آب شرب شهر کلیبر و ۱۰۱ روستای واقع در مسیر، آغاز می‌شود.



وی همچنین گفت: امروز همزمان با آبگیری اولیه سد، عملیات اجرایی تصفیه خانه آب شرب کلیبر از سد پیغام چای با ظرفیت تصفیه ۱۰۰ لیتر در ثانیه و خط انتقال ٨ کیلومتری از تصفیه خانه تا مخازن شهر آغاز می شود.



غفارزاده با اشاره به اینکه این پروژه آب شرب پایدار جمعیتی بالغ بر ۲۶ هزار و ۷۰۰ نفر را در افق ۲۵ ساله تأمین و نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی و توسعه پایدار منطقه ایفا خواهد کرد، گفت: مدت زمان اجرای تصفیه خانه اب در صورت تامین اعتبار به موقع، حدود ۲۴ ماه پیش بینی شده است.



وی اظهار کرد: تأمین آب کشاورزی منطقه، آب شرب پایدار شهر کلیبر و روستاهای مسیر، تأمین آب مورد نیاز صنایع، کنترل سیلاب‌های فصلی و جلوگیری از هدررفت آب‌های سطحی و خروج آن از آب‌های مرزی، از مهم‌ترین اهداف اجرای سد پیغام‌چای به شمار می‌رود.



عمملیات اجرایی سد پیغام چای در ۱۷۸ کیلومتری شهر تبریز و ۱۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان کلیبر با هدف تنظیم آب سطحی رودخانه پیغام چای برای تامین نیاز آب آشامیدنی شهر کلیبر و همچنین تامین مطمئن آب کشاورزی زمین های زراعی منطقه و تامین مصارف صنعت از سال ۱۳۸۵ آغاز شده است.



این سد از نوع خاکی با هسته رسی، با ارتفاع ۴۷ متر از پی و طول تاج ۷۷۲ و نیم متر، توان تنظیم ۱۸ میلیون مترمکعب آب را دارد.



با بهره برداری از سد مخزنی پیغام چای، امکان برطرف کردن کمبودهای کنونی آب شهر کلیبر و روستاهای مسیر و باغ های حاشیه رودخانه که در ماه های خشک سال با مشکل روبه رو هستند، فراهم می شود و افزون بر توسعه زمین های آبی با وسعت حدود ۴۰۰ هکتار، آب موردنیاز زمین های کشاورزی موجود با وسعت ۹۲۸ هکتار با تامین بالاتر و مطمئن میسر خواهد شد.

حجم نرمال مخزن این سد بیش از ۱۵ میلیون مترمکعب بوده و دارای ۱۳کیلومتر شبکه آبیاری و هشت کیلومتر شبکه آب آشامیدنی است.