زمان سفر تیم ملی فوتبال ایران به اردن مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و عراق روز پنجشنبه این هفته ۲۳ آبان در مرحله دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ در دیداری حساس در امان پایتخت اردن به مصاف هم خواهند رفت. این بازی به خاطر مشکلات امنیتی عراق، با رای فیفا به کشور اردن منتقل شده است.

طبق اعلام «سعد الزهیری» مسئول هماهنگی این مسابقه، تیم ملی فوتبال ایران روز سه شنبه برای برپایی اردوی آماده سازی راهی اردن می شود.

تیم عراق هم امروز شنبه عازم اردن می شود تا نسبت به ایران اردوی بلندمدت‌تری را برای این مسابقه داشته باشد.

در گروه C، عراق و بحرین با ۷ امتیاز اول و دوم هستند و ایران با ۶ امتیاز سوم است.