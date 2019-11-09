۱۸ آبان ۱۳۹۸، ۸:۲۴

برای بازی با عراق؛

زمان سفر تیم ملی فوتبال ایران به اردن مشخص شد

تیم ملی فوتبال ایران روز سه شنبه این هفته برای بازی با عراق راهی اردن می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و عراق روز پنجشنبه این هفته ۲۳ آبان در مرحله دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ در دیداری حساس در امان پایتخت اردن به مصاف هم خواهند رفت. این بازی به خاطر مشکلات امنیتی عراق، با رای فیفا به کشور اردن منتقل شده است.

طبق اعلام «سعد الزهیری» مسئول هماهنگی این مسابقه، تیم ملی فوتبال ایران روز سه شنبه برای برپایی اردوی آماده سازی راهی اردن می شود.

تیم عراق هم امروز شنبه عازم اردن می شود تا نسبت به ایران اردوی بلندمدت‌تری را برای این مسابقه داشته باشد.

در گروه C، عراق و بحرین با ۷ امتیاز اول و دوم هستند و  ایران با ۶ امتیاز سوم است.

