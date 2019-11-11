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۲۰ آبان ۱۳۹۸، ۱۲:۳۹

با حضور معماران کشور

همایش «گذر و درنگ» برگزار می‌شود

همایش «گذر و درنگ» برگزار می‌شود

معاون فنی و طراحی شهری سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: در همایش «گذر و درنگ» که ۲۳ آبان‌ماه برگزار می‌شود، ۱۵ معمار مطرح کشور طرح‌ها و ایده‌های خود را ارائه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر جعفری با اشاره  به موضوع بررسی پروژه‌های «فضاهای عمومی» سازمان زیباسازی و تاکید بر درنگ‌گاه‌های شهر تهران، گفت: در راستای بحث پروژه ساماندهی خرده فضاهای شهری به عنوان درنگ گاه‌ها که ۱۵ نقطه برای شهر تهران انتخاب شده با پیشنهاد و هماهنگی کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای اسلامی شهر تهران قرار شد برای بررسی کم و کیف و روند اجرای پروژه جلسه هم‌اندیشی در این خصوص برگزار شود.

وی با بیان اینکه این جلسه نقطه‌ای برای آغاز اجرایی پروژه درنگ گاه‌ها خواهد بود، افزود: مبنای همایش "گذر و درنگ" که در ۲۳ آبان‌ماه برگزار خواهد شد این است که ۱۵ معمار مطرح کشور طرح‌ها و ایده‌های خود را در مدت زمان ۷ دقیقه ارایه دهند.

معاون فنی و طراحی شهری سازمان زیباسازی شهر تهران بیان کرد: امیدواریم این روش که بستری برای ارایه ایده‌ها و نظرات است برای اجرای اقدامات بزرگ‌تر و عملیاتی کردن بسیاری از طرح‌ها کمک‌کننده باشد.

جعفری اضافه کرد: به دنبال ایجاد فضای مشارکت، تسهیل‌گری با حضور مردم و آموزش در زمینه‌های مختلف و مرتبط با هنر هستیم.

وی یادآور شد: سازمان زیباسازی شهر تهران به فراخور وظایف و فعالیت‌هایی که در سال‌های گذشته داشته بحث ارتقای کیفی فضاهای شهری را در مقیاس‌های مختلف در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: هدف از انجام چنین فعالیت‌هایی اجرای کارهای بزرگ برای کلانشهر تهران بوده است.

معاون فنی و طراحی شهری سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به نگاه سیاست‌گذار کمیته معماری و طرح‌های شهری و شورای شهر در خصوص توجه به حضور مردم در شهر تصریح کرد: این نگاه باعث شده که به دنبال اجرای موضوعات جدیدتری برای شهر تهران باشیم.

جعفری با بیان اینکه نگاه طراحان معماری، بحث مشارکت و موضوعات اقتصادی همگی در کنار یکدیگر قرار است، تبدیل به یک پروژه شود، گفت: معتقدم با به ثمر نشستن همه این لایه‌ها در کنار یکدیگر شاهد یک اتفاق جدید در شهر تهران باشیم.

کد مطلب 4768924
مریم علی بابایی

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