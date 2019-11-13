برگزیدگان مسابقات قرآن و عترت دانش آموزی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نادر جهان آرای پیش از ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از افتخارآفرینان سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن و عترت و نماز دانش آموزی و نهمین دوره مسابقات فرهنگیان گیلان در بقعه متبرکه حضرت فاطمه اخری(س) با اشاره به نقش رسانه و فضای مجازی در انعکاس اقدامات آموزش و پرورش، گفت: استان گیلان دارای ۴۰۰ هزار دانش آموز و ۵ هزار مدرسه است که اندکی کاستی ها با این تعداد از دانش آموزان طبیعی است و حوزه رسانه و صدا و سیما باید انعکاس دهنده اقدامات آموزش پرورش باشند.

وی با بیان اینکه برخی افراد کوچکترین کاستی و ضعف‌ها را تیتر و بزرگنمایی و فضای جامعه را ملتهب می‌کنند، افزود: آموزش و پرورش دارای دامنه وسیعی از اقدامات ارزشمند در سطوح علمی، آموزشی، قرآنی و ورزشی است که باید فوق العاده برجسنه نمایی و رسانه ای شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان با تاکید بر ایجاد بستری مناسب برای هم نفسی با قرآن در فضای مدرسه اظهار کرد: باید دامنه انس با قران در مدارس وسیع شود.

در ادامه این مراسم از تعدادی از فرهنگیان و دانش آموزان استان گیلان در نهمین دوره مسابقات قرآن و عترت فرهنگیان در سطح کشور و استان گیلان تجلیل شد.