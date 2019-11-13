به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا نژاد بهرام عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران، در نشست کاهش خطرپذیری پدیده فرونشست ناشی از تغییرات آب زیرزمینی در شهر تهران، گفت: به اندازه ای که زلزله و سیلاب در بحثهای تخصصی مطرح و مورد مطالعه قرار می گیرند، به فرونشست زمین توجه نمی شود.

زهرا نژادبهرام که بارها بر وجود سه خطرِ بحرانیِ زلزله سیلاب و فرونشست زمین در تهران تاکید داشته، گفت: جغرافیای شهر تهران بگونه ای است که زلزله و سیلابها به تجارب تاریخی تبدیل شدند اما در دو سه دهه گذشته شاهد فرونشست زمین بودیم و با تجمع بیش از ۱۲ میلیون نفر در محدوده ۷۰۰ کیلومتر مربعی شهر تهران، مصرف آبهای زیرزمینی و خشکسالی، عمق مساله بیشتر می شود.

به گفته عضو شورای شهر تهران، مطالعات مختلفی در جهان صورت گرفته و شهر تهران را جزو اولین ها با ۱۵ تا ۲۵ سانتی متر فرونشست قرار داده است.

نژادبهرام، در معرض خطر قرارگرفتن پلها و راهها، ریل راه آهن و... به دلیل فرونشست زمین را مساله ای جدی دانست که به حساسیت بالا نیاز دارد.

او تاکید کرد که مصوبات حقوقی و قانونی در این زمینه شاید به تعداد انگشتان دست هم نرسد؛ اصل ۵ قانون اساسی به مسایلی که خطر جانی دارند تاکید دارد اما این مسائل کمتر دیده شده و بیشتر کلی هستند.

نژادبهرام، گام اول را حساس سازی اجتماعی دانست که برای دستیابی به راهکارهای ارائه شده، امری ضروریست و گفت : نشستهایی از این دست می تواند در افزایش حساسیت مهم باشند.

او گام دوم را این دانست که بتوانیم مفاد قانونی لازم را فراهم کنیم و خروجی آن باید به لایحه ای تبدیل شود که در شورای شهر مصوبه اش اخذ شود.

نژادبهرام به مدیریت رفتارها پیش، هنگام و پس از فرونشست اشاره کرد و گفت: فرونشست باید در دسته بحرانهای عاجل و فوری شهر تهران قرار بگیرد.

وی در ادامه سخنانش به مدیریت رفتارها در حوزه سازه هم اشاره کرد و گفت که در این حوزه احتیاج به تمرکز بیشتر سازمان نظام مهندسی در زمینه زیرساختها و ساختمانهای سکونتی و اداری، داریم.

نژادبهرام به ۵ سد در اطراف تهران اشاره کرد و گفت: ما خاک را محدود کردیم. در سطح شهر هم نفوذپذیری به حداقل و دشت تهران سیراب نمی شود و قنات و راه آبها در جریان توسعه شهر منحرف شده و زمین نتوانسته تغذیه کند و اینها بحثهای قابل رسیدگی پیش از فرونشست است.

به گفته عضو شورای شهر تهران ارائه طرح های پیشنهادی در قالب تبدیل به مفاد قانونی از وظایف شورای شهر است.

او از ریاست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران خواست به عنوان پیشگام، ورود پیدا کند.

نژادبهرام تاکید کرد: از ظرفیتهای مهندسی ساختمان باید استفاده کنیم. لوله های گاز، خطوط مترو، خطوط آب و فاضلاب و... همه می تواند در معرض خطر در زمینه فرونشست قرار بگیرند.

او با اشاره به حوادث محلات شهران و مولوی و... گفت: شهر زیرزمینی ما در معرض خطر است؛ شهری که می تواند آینده توسعه تهران را بسازد.