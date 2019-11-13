تعداد تخت های بیمارستانی آذربایجان غربی به ۵۰۰۰ تخت می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی عصر چهارشنبه در آیین بهره برداری از بیمارستان میلاد ارومیه افزود: تا قبل از سال ۹۲ تعدادتخت های بیمارستانی در آذربایجان غربی دو هزار و ۸۰۰ تخت بود که در سال آینده با افتتاح چند مرکز درمانی دیگر در استان تعداد تخت های بیمارستانی آذربایجان غربی به بیش از پنج هزار تخت می رسد.

وی ادامه داد: این مسئله شاخص تخت بیمارستانی در استان را از یک تخت به ازای هر یک هزار نفر در سال ۹۲ به ۱.۶۵ تخت به ازای هر یک هزار نفر میرساند که بالاتر از متوسط ملی خواهد بود.

وی ادامه داد: هم اکنون بسیاری از واحدهای بیمارستانی استان از شرایط مطلوبی برای پذیرش و مداوای بیماران خارجی برخوردار بوده و این امر در برخی مراکز تحقق یافته است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابراز امیدواری کرد با بهره برداری از بیمارستان های جدید آذربایجان غربی، زمینه شکوفایی توریسم درمان در استان بیشتر توسعه یابد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری برای افتتاح طرح‌های درمانی ورزشی و همچنین بررسی آخرین وضعیت دریاچه ارومیه به آذربایجان‌غربی سفر کرده است و وزیر نیرو، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر ورزش و جوانان، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تعدادی از معاونان برخی از وزارتخانه‌ها در این سفر جهانگیری را همراهی می‌کنند.