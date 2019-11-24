دستگاه تحریک نوری مغز ساخته شد/ بهبود خلق و خو و درمان افسردگی

زینب چناری دکتری فتونیک از دانشگاه شهید بهشتی و مجری طرح «دستگاه تحریک مغز برای درمان بیماریها» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما موفق شدیم در قالب یک شرکت دانش بنیان دستگاهی برای تحریک نوری مغز بسازیم.

وی با بیان اینکه این دستگاه با استفاده از مادون قرمز از سطح جمجمه عبور می کند، خاطر نشان کرد: این نور به سطح مغز می رسد و تحریک های بیوشیمیایی را در نورون ها انجام می دهد تا برخی بیماریها به مرحله درمان برسند؛ این اتفاقات در نهایت منجر به بهبود سلامت سلول می شود.

به گفته وی کاهش افسردگی، بهبود خلق و خو، افزایش شناخت و حافظه، بهبود بیماریهایی مانند آلزایمر، بیماریهای ضربه مغزی، اختلالات خواب و... از کارکردهای این سیستم به شمار می رود.

به گفته چناری این دستگاه مشابه خارجی دارد، ولی مهم ترین مزیت رقابتی که این دستگاه دارد قیمت است که با تولید آن در این شرکت کاهش پیدا کرده به طوریکه علاوه بر مراکز، افراد نیز می توانند به صورت شخصی از آن استفاده کند.

وی خاطر نشان کرد: استفاده از این دستگاه متخصص علوم و اعصاب نیاز ندارد.

مدیر این شرکت دانش بنیان تولید کننده دستگاه تحریک مغز گفت: این دستگاه مستقیما عملکرد مغز را بهبود می بخشد؛ طول موج و تحریک های الکتریکی و مغناطیسی تاثیرگذار در مغز می تواند منجر به سلامت سلولهای مغزی شود.

وی ادامه داد: در برخی بیماریها سلول مغز از بین می رود و این دستگاه باعث می شود که سلول ها بازیابی شوند و بهبود یابند.

این محقق با اشاره به مصارف دستگاه گفت: این دستگاه درمانی قابل استفاده در منازل، مراکز درمانی و بیمارستان ها و.... است. دستگاه طوری طراحی شده که بر اساس زمانبندی ۲۰ دقیقه ای کار می کند به همین دلیل هر فرد می تواند از آن بهره ببرد.

وی افزود: تقریبا نود درصد از ساخت این دستگاه ایرانی است و این صرفه جویی ارزی برای مصرف کننده ایجاد می کند.

به گزارش مهر، این طرح در نمایشگاه لیزر و فتونیک در پاویون ستاد فتونیک، لیزر ، مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه شده بود.