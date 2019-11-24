به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رضایی در گفت و گو با رسانه ها در سخنانی با اشاره به وضعیت تعمیر و احداث خانه های سیل زده در لرستان، اظهار داشت: خوشبختانه همکاری بانک ها باعث شد که کار عقد قرار داد حدود ۴۳ هزار و ۸۰ واحد در استان انجام شده است.

وی با بیان اینکه در نهایت پرداخت تسهیلات به ۴۲ هزار واحد در دستور کار قرار گرفت، عنوان کرد: تا کنون کار آوار برداری و پی کنی حدود ۱۱ هزار و ۶۴۰ واحد در سطح استان انجام شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان، بیان داشت: همچنین تا کنون کار اجرای فونداسیون در ۱۰ هزار و ۱۰۰ واحد لرستان انجام شده است.

رضایی با اشاره به اجرای سقف شش هزار و ۴۰۰ واحد در سطح استان، تصریح کرد: همچنین حدود دو هزار و ۵۰۰ واحد در مرحله گچ و خاک است و تقریبا نزدیک به بهره برداری هستند.

وی با تاکید بر اینکه کار تعمیر ۱۸ هزار و ۵۴۹ واحد در سطح استان شروع شده است، گفت: تا کنون کار تعمیر ۱۸ هزار و ۱۱۴ واحد به اتمام رسیده است.