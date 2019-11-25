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۴ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۰۲

به قلم فاطمه امیری

«درآمدی بر سواد رسانه‌ای، هنرهای تعاملی و مخاطب‌شناسی» منتشر شد

«درآمدی بر سواد رسانه‌ای، هنرهای تعاملی و مخاطب‌شناسی» منتشر شد

کتاب «درآمدی بر سواد رسانه‌ای، هنرهای تعاملی و مخاطب‌شناسی» توسط نشر پشتیبان منتشر شد.

به گزارش خبرنگار، کتاب «درآمدی بر سواد رسانه‌ای، هنرهای تعاملی و مخاطب‌شناسی» به قلم «فاطمه امیری» و از سوی نشر پشتیبان به چاپ رسید.

در خلاصه این کتاب در تعریف «سواد رسانه‌ای» آمده است: «سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی نوعی از آموزش رسانه‌ای و اطلاعاتی است که نه تنها در انتخاب نوع رسانه و ابزارهای اطلاعاتی موثر است؛ بلکه محتوای رسانه‌ای و اطلاعاتی را با دیدگاه انتقادی، تربیتی، فرهنگی و دینی برای ایجاد نوعی از بینش و فهم در گزینش‌گری رسانه‌ای توسط مخاطبان مختلف برای تحقق جامعه مطلوب، مورد ارزیابی قرار می‌دهد و انتخاب مناسب را به مصرف‌کنندگان رسانه‌ای ارائه می‌دهد.»

در بخش دیگری از این خلاصه آمده است:

«سواد رسانه‌ای می‌تواند به افراد جامعه کمک کند تا:
*پیام‌های رسانه‌ای خود رت طراحی، ایجاد و توزیع کنند.
*چگونگی ایجاد پیام‌های رسانه‌ای را درک کنند.
*آنچه که رسانه‌ها می‌خواهند ما را به باور آن برسانند را تشخیص بدهند.
*تعصبات اطلاعات غلط و دروغ‌های رسانه‌ای را تشخیص بدهند.
*قسمتی از داستان که کتمان می‌شود را کشف کنند.
*پیام‌های رسانه‌ای را بر اساس تجربیات خود، باورها و ارزش‌هایشان ارزیابی کنند.»

کتاب «درآمدی بر سواد رسانه‌ای، هنرهای تعاملی و مخاطب‌شناسی» به قلم «فاطمه امیری» و به همت دپارتمان رسانه انتشارات پشتیبان تهیه و تدوین شده و روانه بازار کتاب شده است. 

کد مطلب 4780317
علیرضا جباری دارستانی

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