دستگیری ۵ نفر از عوامل اصلی اغتشاشات زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از نیروی انتظامی استان زنجان ، سردار رحیم جهانبخش گفت: در پی اعتراضات هفته گذشته در خصوص طرح سهمیه بندی سوخت و سوء استفاده عده‌ای فرصت طلب که تخریب اموال عمومی و ناامنی را به همراه داشت شناسایی و دستگیری عوامل در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی اظهار کرد: ماموران با کار اطلاعاتی و تحقیقات گسترده و هماهنگی قضائی ۵ نفر از عوامل اصلی اغتشاشات (لیدر) را شناسایی و طی عملیات‌های غافلگیرانه آن‌ها را در استان دستگیر کردند.



جهانبخش با اشاره به نقش سازمان‌های معاند نظام در تحرکات و ناآرامی‌های اخیر گفت: پلیس حافظ جان، مال، ناموس و آبروی مردم و در کنار مردم است و اجازه سوء استفاده از احساسات پاک مردم و هرگونه اخلال و تخریب اموال عمومی کشور را به اشرار و فرصت طلبان و آشوبگران نخواهد داد.