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۶ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۱۸

فرمانده انتظامی استان زنجان خبر داد:

دستگیری ۵ نفر از عوامل اصلی اغتشاشات زنجان

دستگیری ۵ نفر از عوامل اصلی اغتشاشات زنجان

زنجان-فرمانده انتظامی استان زنجان از دستگیری ۵ نفر از عوامل اصلی اغتشاشات زنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از  نیروی انتظامی استان زنجان ، سردار  رحیم جهانبخش گفت: در پی اعتراضات هفته گذشته در خصوص طرح سهمیه بندی سوخت و سوء استفاده عده‌ای فرصت طلب که تخریب اموال عمومی و ناامنی را به همراه داشت شناسایی و دستگیری عوامل در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی اظهار کرد: ماموران با کار اطلاعاتی و تحقیقات گسترده و هماهنگی قضائی ۵ نفر از عوامل اصلی اغتشاشات (لیدر) را شناسایی و طی عملیات‌های غافلگیرانه آن‌ها را در استان دستگیر کردند.

 جهانبخش با اشاره به نقش سازمان‌های معاند نظام در تحرکات و ناآرامی‌های اخیر گفت: پلیس حافظ جان، مال، ناموس و آبروی مردم و در کنار مردم است و اجازه سوء استفاده از احساسات پاک مردم و هرگونه اخلال و تخریب اموال عمومی کشور را به اشرار و فرصت طلبان و آشوبگران نخواهد داد.

کد مطلب 4782246

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