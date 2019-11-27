افزایش قیمت بیش از ۱۰ هزار قلم کالا در کرمانشاه

مسعود بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه افزایش قیمت بنزین تاثیر چندانی روی سایر قیمت ها نداشته است، اظهار داشت: با وجود اینکه عده ای معتقد بودند با افزایش قیمت بنزین قیمت سایر اقلام افزایش می یابد عملا این گونه نشد.

وی با بیان اینکه تاکسی ها و خودروهای باری که مرتبط با افزایش قیمت بنزین هستند، اندکی افزایش قیمت داشته اند، افزود: قیمت بیش از ۱۰ هزار قلم کالا اندکی افزایش یافته که ناشی از افزایش بنزین نبوده بلکه متاثر از نرخ تورم بوده است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه استان ما مصرف کننده است، گفت: پس از افزایش قیمت بنزین، حجم پرونده ها در سطح استان تغییر چندانی نداشته است.

این مسئول عنوان کرد: استان کرمانشاه مهر سال گذشته گرانترین استان کشور بوده و در تورم بالاترین رتبه را داشته اما مهر امسال رتبه بیست و سوم را کسب کرده با این حال درصدد رسیدن به جایگاه پنج استان ارزان کشور هستیم.

بیگلری ادامه داد: اصناف در این حوزه پیشرو هستند، به گونه ای که با وجود افزایش قیمت بنزین بسیاری اتحادیه ها تخفیف ارائه کرده اند، همچنین اتحادیه لاستیک داران تخفیف پنج درصدی در قیمت های مصوب داده و فروشگاه های بزرگ نیز برای دو هزار قلم کالا تخفیف اعمال کرده اند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: افزایش قیمت بنزین موجب افزایش حجم پرونده ها نشده با این حال بنابر وظیفه اقدامات نظارتی را افزایش داده ایم.

افزایش قیمت گوجه فرنگی ربطی به افزایش قیمت بنزین ندارد

بیگلری گفت: افزایش قیمت گوجه فرنگی ربطی به افزایش قیمت بنزین ندارد زیرا قیمت گوجه فرنگی تا یک ماه پیش، کمتر از هزار تومان بوده اما اینک که تنها یک استان تامین کننده گوجه فرنگی است، به دلیل افزایش تقاضا افزایش داشته است.

وی از آمادگی سامانه ۱۲۴ برای دریافت شکایات مردمی تا ساعت ۲۲ خبر داد و عنوان کرد: همکاری اصناف و افزایش نظارت ها سبب شده افزایش قیمت بنزین اثرات تورمی نداشته باشد، همچنین در این راستا شمار گشتهای مشترک با تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف افزایش یافته و با تشکیل جلسات روزانه، بازار رصد و با موارد قیمت نامتعارف برخورد می شود.

این مسئول از انعقاد تفاهم نامه با بسیج خبر داد و گفت: این تفاهم نامه در راستای استفاده از توان بسیج به عنوان ناظرین افتخاری منعقد شده است.

تشکیل بیش از ۶۰۰۰ پرونده تخلف / تخلفات ۳۸ درصد افزایش داشته است

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۱۵ هزار و ۵۹۹ بازرسی از واحدهای صنفی استان کرمانشاه انجام شده که در این راستا شش هزار و ۷۳۱ پرونده تشکیل شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: حجم تخلفات اصناف طی هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸ درصد افزایش داشته است.

بیگلری از وجود ۶۵ هزار واحد صنفی مجوز دار در کرمانشاه خبر داد و گفت: نظارت بازرسان تنها بر واحدهای مجوز دار نیست بلکه بر واحدهای فاقد مجوز نیز نظارت اعمال می شود.

وی با بیان اینکه گران فروشی و عدم درج قیمت بیشترین تخلفات مشاهده شده میان اصناف کرمانشاهی بوده، افزود: عدم درج قیمت بزرگترین چالش اصناف کرمانشاه است زیرا این امر زمینه ساز بسیاری از تخلفات شده، است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه جرائم از بازدارندگی کافی برخوردار هستند، درباره طرح های نظارتی در دست اجرا نیز گفت: بنا به مقتضیات زمان تشدید طرح های مختلفی از سوی بازرسین انجام می شود که از جمله آن می توان به طرح های نظارتی ویژه نوروز، طرح نظارتی شب یلدا و ... که تقاضای مردم افزایش می یابد، اشاره کرد.