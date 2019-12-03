واکنش حماس به از سرگیری تظاهرات بزرگ بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی حماس تاکید کرد که نامگذاری تظاهرات بازگشت هفته آینده به اسم جمعه «تظاهرات ادامه دارد» تاکیدی بر عزم و اراده قوی و پولادین ملت فلسطین است که هیچ قدرتی قادر به تضعیف و سست کردن آن نیست.

این جنبش در بیانیه ای تاکید کرد که تظاهرات بزرگ بازگشت یکی از ابزارهای مقاومتی و مبارزاتی کارساز علیه دشمن صهیونیستی است.

در این بیانیه آمده است که تظاهرات بزرگ بازگشت راهکاری مهم و موفقیت آمیز در وحدت و شراکت ملی فلسطینیان است.

حماس تاکید کرد که ما امروز بیش از هر وقت دیگری به حفظ این وحدت و یکدلی نیاز داریم تا در نهایت تمامی اهداف تظاهرات بازگشت محقق شود.

هیات عالی ملی تظاهرات بازگشت و شکستن محاصره دیروز دوشنبه اعلام کرد که این تظاهرات پس از یک هفته وقفه ازسرگرفته شده و جمعه آینده تحت شعار «تظاهرات ادامه دارد» برگزار خواهد شد.

هیات مذکور امروز سه شنبه نشست های دوره ای خود در مورد چگونگی برگزاری تظاهرات جمعه آینده را برگزار خواهد کرد.

لازم به ذکر است که تظاهرات بزرگ بازگشت از مارس سال ۲۰۱۸ آغاز شده و تاکنون طی آن نزدیک به ۳۳۰ فلسطینی به شهادت رسیده و هزاران نفر دیگر نیز زخمی شدند.