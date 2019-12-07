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۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۲۲:۲۶

به‌دلیل بارندگی؛

مدارس شهرستان بوشهر در نوبت صبح یکشنبه تعطیل شد

مدارس شهرستان بوشهر در نوبت صبح یکشنبه تعطیل شد

بوشهر - فرماندار بوشهر گفت: مدارس ابتدایی و پیش‌دبستانی شهر بوشهر صبح یکشنبه تعطیل است.

عباس جمشیدی به خبرنگار مهر گفت: با توجه به وضعیت بارندگی امشب و پیش بینی‌های صورت گرفته برای فردا، مدارس ابتدایی و پیش‌دبستانی شهر بوشهر صبح یکشنبه تعطیل است.

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان بوشهر نیز گفت: مراکز پیش دبستانی و مدارس دوره ابتدایی شهرستان بوشهر در شیفت صبح فردا تعطیل شد.

مجید اجرایی اضافه کرد: برای شیفت بعد از ظهر فردا هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است و در صورت هرگونه تصمیمی از سوی ستاد بحران شهرستان ها و مناطق اطلاع رسانی خواهد شد. 

وی بیان کرد: هنوز تصمیمی در مورد مدارس دیگر نقاط استان بوشهر گرفته نشده است.

کد مطلب 4791487

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    نظرات

    • دنیا IR ۰۰:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
      0 1
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      یعنی چی آخه ما که متوسطه دومیم آدم حساب نکردین؟
    • مهدیه IR ۰۶:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
      0 1
      پاسخ
      چرا واقعا فکر میکنید ک فقط دبستانو پیش دبستانی ها نباید توی بارون برن مدرسه وقتی اب بگیره و سرویس نتونه بره دنبال دانش اموزش چی پس

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