مدارس شهرستان بوشهر در نوبت صبح یکشنبه تعطیل شد

عباس جمشیدی به خبرنگار مهر گفت: با توجه به وضعیت بارندگی امشب و پیش بینی‌های صورت گرفته برای فردا، مدارس ابتدایی و پیش‌دبستانی شهر بوشهر صبح یکشنبه تعطیل است.

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان بوشهر نیز گفت: مراکز پیش دبستانی و مدارس دوره ابتدایی شهرستان بوشهر در شیفت صبح فردا تعطیل شد.

مجید اجرایی اضافه کرد: برای شیفت بعد از ظهر فردا هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است و در صورت هرگونه تصمیمی از سوی ستاد بحران شهرستان ها و مناطق اطلاع رسانی خواهد شد.

وی بیان کرد: هنوز تصمیمی در مورد مدارس دیگر نقاط استان بوشهر گرفته نشده است.