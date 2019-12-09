ساخت ۱۳ مدرسه برای اتباع خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، فرخ ساسانی رئیس اداره امور بین الملل اداره اتباع وزارت کشور صبح امروز در کارگاه آشنایی خبرنگاران با پناهندگان و مسائل پناهندگی اظهار کرد: زمانی که پناهندگان وارد کشور می شوند به این دلیل که مسیر طولانی را در راه بوده اند باید قبل از هرچیزی امکانات اولیه زیست را برای آن ها فراهم می کردیم، همچنین اقدامات اولیه را در خصوص مکان هایی برای پذیرای در استان ها در همین راستا ایجاد شد و آن ها مستقر شدند و بخشی عظیمی نیز در سطح شهر اسکان پیدا کردند.

ساسانی در ادامه با بیان اینکه اولویت و اهمیتی دیگر که در جمهوری اسلامی ایران و در حوزه ارائه خدمات وجود بحث آموزش است، بیان کرد: شناسایی و صدور مدارک شناسایی برای پناهندگان داخل کشوز انجام شد و امکان ثبت نام در مدارس برای دانش آموزان پناهنده فراهم شد و بنابر مصوبه هیات محترم وزیران ثبت نام فرزندان پناهندگان به صورت رایگان انجام می شود و در حال حاضر نیز نزدیک به ۴۸۰ هزار پناهنده در مدارس مشغول به تحصیل هستند.

وی ادامه داد: از موارد نادر در خصوص آموزش تحصیلی برای پناهندگان که مانند آن در هیچ جای دنیا یافت نمی شود مبحث ثبت نام پناهندگان فاقد مدارک است، در سال ۲۰۱۵ میلادی بنابه دستور مقام معظم رهبری اتباع افغان فاقد مدارک که فرزندان لازم تعلیم داشتند بدون مدرک در مراکز تحصیلی ثبت نام شدند و قریب به ۱۳۷ هزار نفر از این دانش آموزان در حال حاضر اشتعال به تحصیل دارند.همچنین روند ثبت نام در مدارس همواره همراه با اقداماتی است که تمامی این اقدامات برای این دانش آموزان نیز صورت پذیرفته است.

رئیس اداره امور بین الملل اداره اتباع وزارت کشور در رابطه با آموزش نهضت سواد آموزی برای پناهندگان درون کشور،خاطرنشان کرد: در بخش های مختلف برای پناهندگان دنبال شد و نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر در دوره های سواد آموزی شرکت کردند، نکته قابل توجه در این رابطه این است که میزان سواد تحصیلی این پناهندگان در بدو ورود کمتر از ۶ الی ۷ درصد بود اما در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد دارای سواد هستند، در خصوص امکانات برای تحصیل در مقاطع دانشگاهی برای آن ها نیز فراهم شد.

ساسانی افزود: با مشارکت برخی از سازمان از جمله آژانس پناهندگان که بزرگترین شریک ما در خصوص ساماندهی پناهندگان محسوب می شود بسیاری از امکانات آموزشی و تحصیل فراهم شد و در حال حاضر ۱۳ مدرسه را در دست احداث داریم که تجهیز این مدارس تماما از سوی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود.

این‌مقام مسئول با بیان این مبحث که خدمات اولیه بهداشتی از دیگر مباحثی است که در اولویت قرار دارد و یکی از دغدغه هایی که وجود داشته موضوع حمایت از کودکان و مادران است، تصریح کرد: پناهندگان از ابتدا می توانستند به مراکز درمانی مراجعه کنند. از سال ۲۰۱۵ توافقی میان وزرای کشور، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت انجام شد که تمامی خدمات درمانی ارائه شده بر بستر بیمه خدمات سلامت قرار گیرد و ان ها بتوانند از دفترچه بیمه سلامت ایرانیان استفاده کنند، همچنین در رابطه با اقشار آسیب پذیری که نیازمند توجه بیشتری بودند،با مشارکت کمیساریا برای ۹۲ هزار نفر دفترچه بیمه رایگان صادر شده است، البته شایان ذکر است این موضوع منهای بحث خدمات درمانی است و مراجعه به مراکز ارائه دهنده این خدمات است. در باب معلولین نیز تفاهنامه هایی با سازمان بهزیستی صورت گرفته که سعی در برطرف سازی مشکلات آنان دارد.

ساسانی در پایان گفت: بحث حمایت از معیشت اقشار به شدت آسیب پذیر از جمله موارد دیگری است که در دستور کار قرار گرفته و مصداق بارز این موضوع همکاری سازمان های ذکر شده با سازمان فنی و حرفه ای است که در این راستا آموزش در ۲۰۰ رشته برای پناهندگان صورت پذیرفته و ادامه پیدا خواهد کرد تا در بازگشت به کشور خود امکان اشتغال داشته باشند. برای کسانی که فاقد سرپرست خانوار هستند نیز کارگاه هایی احداث شده و با کمک های سازمان بین المللی می توانند اشتغال پایدار داشته باشند و می توانند از بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند. در حوزه های فرهنگی و هنری و ورزشی نیز فعالیت های فراوانی صورت گرفته است که به دلیل ضیق وقت نمی توان به صورت دقیق به آن ها اشاره ای کرد.