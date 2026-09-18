https://mehrnews.com/x3d63n ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۱ کد مطلب 6950961 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۱ تجلی دوباره پیمان؛ دویستودومین شب بیعت در قلب دیار آفتاب اراک- در این ویدئو دویستودومین شب تجدبد بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6950961 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۱ شب ایستادگی؛ تجدید میثاق پرشور مردم اراک با رهبر انقلاب یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید ۲۰۰ شب عهد و پایداری؛ موج خروشان دیار آفتاب در دفاع از ولایت ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران گالیکش در شب؛ حضور مردم همچنان ادامه دارد برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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