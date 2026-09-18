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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۱

تجلی دوباره‌ پیمان؛ دویست‌ودومین شب بیعت در قلب دیار آفتاب

تجلی دوباره‌ پیمان؛ دویست‌ودومین شب بیعت در قلب دیار آفتاب

اراک- در این ویدئو دویست‌ودومین شب تجدبد بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6950961

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