محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی امروز و همچنین از روز یکشنبه به بعد سرعت وزش بادها در مناطق جنوبی، غربی و تا حدودی مرکزی استان بهصورت متوسط گاهی همراه با تندباد لحظهای پیشبینی میشود.
وی افزود: طی فردا و پسفردا جریانات جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبی، جنوبشرقی، مرکزی و غربی استان میشود و طی روز یکشنبه نیز وقوع پدیده مه رقیق در سواحل و مناطق جنوبی مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به تغییرات دمایی تصریح کرد: طی روزهای یکشنبه و دوشنبه روند کاهش دو تا چهار درجهای دما در سطح استان پیشبینی میشود.
سبزهزاری در پایان بیان کرد: در شبانهروز گذشته شوش با دمای ۴۵.۹ و ایذه با دمای ۱۹.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز نیز به بیشینه دمای ۴۳.۴ و کمینه دمای ۲۴.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.
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